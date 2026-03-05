AKTUELNO

Društvo

SPREMITE SE ZA NAGLE PROMENE VREMENA: Objavljena vremenska prognoza za mart - DETALJNO!

Izvor: MONDO, Foto: Tanjug AP/Anthony Anex, Tanjug/Rade Prelić ||

Prolećne temperature ustalile su se u Srbiji, a Gordana Marinković Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) je za "Kurir" saopštila vremensku prognozu za mart - kiša će padati krajem dana i u toku noći četvrtka na petak, dok se u ostatku meseca očekuje dalji porast temperature.

U petak 6. marta blaži pad temperature uz padavine u ranim jutarnjim časovima.

"Danas će do kraja dana biti pretežno sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti, što najavljuje kratkotrajnu promenu vremena u toku večeri i noći. Očekuje se kiša prvo na zapadu i jugozapadu, a potom i u ostalim krajevima zemlje. U Beogradu i okolini oblačnost će se postepeno povećavati prema kraju dana, pa se u drugoj polovini noći očekuje slaba kiša", započela je Marinković.

pročitajte još

Nemačka počinje evakuaciju građana sa Bliskog istoka; Moraće da plate po 500 evra za troškove

U petak slabije padavine u ranim jutarnjim časovima. Za vikend prolećno vreme.

"Padavine će se nastaviti sutra ujutru i prepodne, ali će već pre podne prestati na severu i zapadu, dok će u ostalim krajevima prestanak kiše i razvedravanje uslediti do kraja dana. Temperature su danas izuzetno visoke za ovo doba godine, u intervalu od 14 do 18 stepeni.

Sutra će biti nešto svežije, ali i dalje ostajemo u prolećnim okvirima. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i narednih dana, uz jutarnju svežinu i ponegde prizemni mraz.

Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Najviše dnevne temperature biće između 16 i 18 stepeni. Iako uživamo u toplom i sunčanom vremenu, treba imati u vidu da zima još uvek nije potpuno završena.

Nije realno očekivati da ovako lepo, suvo i toplo vreme potraje neprekidno, ali za sada proleće ostaje prisutno i narednih dana", zaključila je ona vremensku prognozu za mart.

Autor: D.Bošković

#Kiša

#Sunce

#Vreme

#Vremenska prognoza

#najava

POVEZANE VESTI

Društvo

RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE! Spremite se, stižu ledena kiša i OLUJNI UDARI VETRA

Društvo

SPREMITE SE ZA NOVI VREMENSKI OBRT: Upaljen meteo alarm, nagle promene mogu uticati na zdravlje

Društvo

Srbija osuđena na tropske noći i toplotne talase! Ovo je DETALJNA prognoza RHMZ za jul, avgust i septembar

Društvo

STIŽE NAM VREMENSKI OBRT Biće hladno i maglovito, a onda OVOG DATUMA temperatura skače za 10 stepeni: Detaljna vremenska prognoza za nedelju dana

Društvo

DECI RASPUST NIJE MOGAO LEPŠE DA KRENE! Sneg će okovati Srbiju: Temperature u MINUSU, a onda stiže još jedna neočekivana pojava (FOTO)

Društvo

SPREMITE SE ZA PAKLENO LETO! Objavljena DETALJNA PROGNOZA - sva tri meseca biće natprosečno topla, a OVO se mnogima neće dopasti