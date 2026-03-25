'VREME MOŽE BITI OPASNO' RHMZ upravo objavio najnovije upozorenje: Na Srbiju će se sručiti ogromna količina kiše, ali i SNEGA

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao najnovije upozorenje za celo područje Srbije zbog drastične promene vremena i obilnih padavina koje nas očekuju u petak, 27. marta.
Spremite kišobrane i topliju odeću, jer nam stiže osetno zahlađenje sa kišom, dok će se planine ponovo zabeleti pod snežnim pokrivačem!
Kako RHMZ najavljuje, nakon perioda stabilnijeg vremena, u petak (27.03.) nas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme. Vremenska prognoza za petak donosi prave jesenje i zimske uslove širom zemlje.
- Na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlјa pa sve do Borskog i Južnobanatskog okruga očekuje se od 25 do 40 mm kiše, lokalno je moguće i više, a u planinskim predelima od 15 do 30 cm snega - upozorili su iz RHMZ.
Upaljen meteoalarm: "Vreme može biti opasno"
Zbog najavljenih vremenskih prilika, u petak će na snazi biti žuti i narandžasti meteoalarm, koji upozoravaju da vreme može biti opasno. U pojedinim regionima meteoalarm će biti upaljen zbog čak dve pojave.
Žuti meteoalarm na snazi biće:
. Banatu - zbog kiše
. Bačkoj - zbog kiše
. Sremu - zbog kiše
. Zapadnoj Srbiji - zbog kiše i snega
. Pomoravlju - zbog snega
. Jugoistočnoj Srbiji - zbog kiše i snega
. Jugozapadnoj Srbiji - zbog kiše i snega
. Kosovu i Metohiji - zbog kiše
Narandžasti meteoalarm na snazi biće:
. Beogradu - zbog kiše
. Šumadiji - zbog kiše i snega
. Pomoravlju - zbog kiše
. Istočnoj Srbiji - zbog kiše i snega
Autor: Iva Besarabić