'VREME MOŽE BITI OPASNO' RHMZ upravo objavio najnovije upozorenje: Na Srbiju će se sručiti ogromna količina kiše, ali i SNEGA

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao najnovije upozorenje za celo područje Srbije zbog drastične promene vremena i obilnih padavina koje nas očekuju u petak, 27. marta.

Spremite kišobrane i topliju odeću, jer nam stiže osetno zahlađenje sa kišom, dok će se planine ponovo zabeleti pod snežnim pokrivačem!

Kako RHMZ najavljuje, nakon perioda stabilnijeg vremena, u petak (27.03.) nas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme. Vremenska prognoza za petak donosi prave jesenje i zimske uslove širom zemlje.

- Na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlјa pa sve do Borskog i Južnobanatskog okruga očekuje se od 25 do 40 mm kiše, lokalno je moguće i više, a u planinskim predelima od 15 do 30 cm snega - upozorili su iz RHMZ.

Upaljen meteoalarm: "Vreme može biti opasno"

Zbog najavljenih vremenskih prilika, u petak će na snazi biti žuti i narandžasti meteoalarm, koji upozoravaju da vreme može biti opasno. U pojedinim regionima meteoalarm će biti upaljen zbog čak dve pojave.

Žuti meteoalarm na snazi biće:

. Banatu - zbog kiše

. Bačkoj - zbog kiše

. Sremu - zbog kiše

. Zapadnoj Srbiji - zbog kiše i snega

. Pomoravlju - zbog snega

. Jugoistočnoj Srbiji - zbog kiše i snega

. Jugozapadnoj Srbiji - zbog kiše i snega

. Kosovu i Metohiji - zbog kiše

Narandžasti meteoalarm na snazi biće:

. Beogradu - zbog kiše

. Šumadiji - zbog kiše i snega

. Pomoravlju - zbog kiše

. Istočnoj Srbiji - zbog kiše i snega

Autor: Iva Besarabić