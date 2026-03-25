VAŽNO ZA OSMAKE: Učenici polažu probni završni ispit u petak i subotu - ovo su detalji

Učenici osmog razreda polagaće u svojim školama probni završni ispit ove nedelje - u petak, 27. marta, i u subotu, 28. marta, dok će završni ispit biti održan 15, 16. i 17. juna, izjavio je danas Ivan Ćilerdžić, pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje.

- Učenici će prvog dana od 12.00 do 14.00 časova polagati test iz matematike, dok će u subotu od 9.00 do 11.00 časova polagati srpski, odnosno maternji jezik, a test iz predmeta po izboru u okviru trećeg testa od 11.30 do 13.30 časova - rekao je on.

Kako je istakao, probni završni ispit je prilika da učenici provere znanje, upoznaju se sa procedurama i strukturom testova iz srpskog/maternjeg jezika, matematike i predmeta po izboru pre održavanja završnog ispita.

Inače, najviše učenika - 42 odsto, izabralo je da polaže geografiju kao treći test, 35 odsto opredelilo se za bilogiju, 8,5 odsto za istoriju, 7,5 odsto za fiziku i sedam odsto učenika opredelilo se za hemiju, rekao je Ćilerdžić.

- Učenici će 1. i 2. aprila 2026. godine imati priliku da ukoliko žele, promene predmet koji su prijavili za treći test. Nakon toga, više neće biti moguće promeniti predmet koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test - rekao je Ćilerdžić.

Autor: S.M.