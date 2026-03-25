VAŽNO ZA OSMAKE: Učenici polažu probni završni ispit u petak i subotu - ovo su detalji

Učenici osmog razreda polagaće u svojim školama probni završni ispit ove nedelje - u petak, 27. marta, i u subotu, 28. marta, dok će završni ispit biti održan 15, 16. i 17. juna, izjavio je danas Ivan Ćilerdžić, pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje.

- Učenici će prvog dana od 12.00 do 14.00 časova polagati test iz matematike, dok će u subotu od 9.00 do 11.00 časova polagati srpski, odnosno maternji jezik, a test iz predmeta po izboru u okviru trećeg testa od 11.30 do 13.30 časova - rekao je on.

Kako je istakao, probni završni ispit je prilika da učenici provere znanje, upoznaju se sa procedurama i strukturom testova iz srpskog/maternjeg jezika, matematike i predmeta po izboru pre održavanja završnog ispita.

Inače, najviše učenika - 42 odsto, izabralo je da polaže geografiju kao treći test, 35 odsto opredelilo se za bilogiju, 8,5 odsto za istoriju, 7,5 odsto za fiziku i sedam odsto učenika opredelilo se za hemiju, rekao je Ćilerdžić.

- Učenici će 1. i 2. aprila 2026. godine imati priliku da ukoliko žele, promene predmet koji su prijavili za treći test. Nakon toga, više neće biti moguće promeniti predmet koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test - rekao je Ćilerdžić.

POVEZANE VESTI

Društvo

Menjaju se pravila polaganja male mature: Evo koje sve novine očekuju buduće srednjoškolce

Društvo

OSMACI NA MUKAMA, SLEDEĆE NEDELJE POLAŽU MALU MATURU! Najveći broj njih se opredelio za OVAJ predmet

Društvo

Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Ovo su detalji probnog završnog testa

Društvo

PRIPREME ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU: Osmaci sledeće nedelje polažu malu maturu

Društvo

Drugi dan male mature, osmaci polažu test iz matematike: Završni ispit počinje u 9 sati, a ovo nije dozvoljeno

Društvo

Roditelji đaka, sutra je važan datum, a nije kraj škole: Ističe rok za ovu prijavu, evo o čemu se radi