AKTUELNO

Društvo

Važno obaveštenje za građane, MUP potvrdio! Tiče se graničnih prelaza

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Predrag Mitić ||

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima:

Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće:

- od 27. 3. 2026. godine do 29. 3. 2026. godine,

od 7 do 22 časova;

- od 2. 4. 2026. godine do 6. 4. 2026. godine,

od 00 do 24 časa;

- od 10. 4. 2026. godine do 12. 4. 2026. godine,

od 00 do 24 časa;

- od 17. 4. 2026. godine do 19. 4. 2026. godine,

od 7 do 22 časa.

Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok – Bačalmaš biće:

- od 27. 3. 2026. godine do 29. 3. 2026. godine,

od 7 do 24 časa;

- od 3. 4. 2026. godine do 5. 4. 2026. godine,

od 7 do 24 časa;

- od 10. 4. 2026. godine do 11. 4. 2026. godine,

od 7 do 24 časa;

- 12. 4. 2026. godine,

od 6 do 21 čas.

Takođe, na Graničnom prelazu Rastina – Bačsentđerđ radno vreme će 12. 4. 2026. godine biti od 6 do 21 čas.

Navedeni granični prelazi uspostavljeni su za odvijanje putničkog saobraćaja.

Autor: S.M.

#Granica

#MUP

#građani

#prelazi

