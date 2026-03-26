DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: Što pre doneti zakon o zaštiti dece od negativnog uticaja društvenih mreža

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini Fondacija "Uzmi knjigu" organizovala je tribinu pod nazivom "Društvene mreže- deca i mladi".

Prisustvovali su profesori ovog fakulteta, psiholozi, lekari, studenti, učenici osnovne škole, profesori fizičkog vaspitanja, predstavnici policije, Srpske pravoslavne crkve, Grada Jagodine, građani.

Potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine Dalibor Marković Palma pozvao je državni vrh na usvajanje zakona o zaštiti dece od negativnog uticaja društvenih mreža.

- Da ja odlučujem o tome, draga deco, zabranio bih korišćenjene društveih mreža deci mlađoj od 15 godina. Jer na društvenim mrežama ne možete da vidite ništa korisno, ni pametno. Možetete da vidite pornografiju, lajv ubistva, ratove koji se vode po svetu, a to vama, draga deco nije potrebno. Vama draga deco nije potrebno da se opterećujete stvarima kojima ćete se opterećivati kada za to bude došlo vreme. Svi vi treba da se bavite sportom. Grad Jagodina pune 22 godine ulaže velika sredstva u sport, omladinu i našu decu i to ćemo nastviti da radimo i dalje - rekao je Dalibor Marković Palma.

Govoreći pre svega kao roditelj, istakao je da je kako za decu, tako i za roditelje važno da znaju gde se njihova deca nalaze.

- Sport je ono čime treba da se bavite. To je za vas najvažnije kako bi i vaši roditelji bili mirni, spokojni, da znaju da ste na fudbalskim terenima, da se bavite košarkom, karateom, odbojkom, rukometom i svim ostalim sportovima, a ne da svakog dana provedete po par sati držeći mobilne telefone u ruke - zaključio je Marković i pozvao nadležne institucije da podrže inicijativu.

- Ovom prilikom pozivam i predsednika Aleksandra Vučića, Vladu Srbije i Skupštinu Republike Srbije da se što pre oglase i donesu zakon kako bi zaštitili i sačuvali našu decu - apelovao je Dalibor Marković Palma.