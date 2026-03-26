OBEĆANO – ISPUNJENO! Ministarka Mesarović u Zlotu i Luki dodelila bespovratna sredstva: Predsednik Vučić UDVOSTRUČIO novac za naše preduzetnice! (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas sela Zlot i Luka, gde je uručila rešenja o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim preduzetnicima.

Ova poseta potvrđuje da država drži reč, a poseban akcenat stavljen je na razvoj seoskih sredina i podršku ženama u biznisu.

Žaklini iz sela Luka skoro MILION DINARA koji se ne vraćaju!

Ministarka je istakla da je današnja dodela direktna posledica razgovora predsednika Vučića sa meštankom Žaklinom pre samo dve nedelje.

Ponosna sam što smo ispunili obećanje našeg predsednika. Žaklina je dobila skoro milion dinara bespovratnih sredstava po osnovu konkursa. To je novac koji nikada ne mora da vrati državi, a koji će uložiti u proširenje posla i zapošljavanje žena iz svog sela – rekla je Mesarović.

Vučić naredio: Duplirajte sredstva za naše vredne ljude!

Ministarka je otkrila da je veliko interesovanje preduzetnica navelo predsednika na hitnu reakciju.

Prošle godine je limit bio 500.000 dinara. Kada je predsednik Vučić video kolika je zainteresovanost, zahtevao je od nas da udvostručimo sredstva. Sada preduzetnice u ruralnim područjima mogu dobiti i do milion dinara – naglasila je potpredsednica Vlade i pozvala sve žene sa sela da se prijave na konkurs koji i dalje traje.

Podrška domaćim proizvodima: Zoran iz Zlota primer uspeha

Pre posete selu Luka, ministarka je u Zlotu uručila rešenje domaćinu Zoranu, koji je dobio skoro 700.000 dinara za nabavku opreme.

Zoran je prepoznat po specifičnim mlečnim proizvodima. Od njegovog posla zavisi nekoliko desetina domaćinstava od kojih otkupljuje mleko. Cilj nam je da afirmišemo preradu u malim sredinama jer su naši, srpski proizvodi – najbolji! – zaključila je Adrijana Mesarović.

Autor: D.S.