Ministarka Mesarović uručila 35 rešenja: Do milijardu dinara pojedinačno mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručila je 35 rešenja korisnicima subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtnih sredstava.

Ovo je još jedan od konkretnih vidova podrške države, kako je rekla ministarka,pomoć ka mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

- Država se na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića odlučila da kroz partnerski odnos sa Bankom Poštanskom štedionicom finansirajući kamatnu stopu svede trošak proivrednika na efektivnu kamatnu stopu od svega 2 posto na godišnjem nivou što je daleko povoljniji oblik finansiranja u odnosu na ono što komercijalne banke plasiraju. Da im damo opciju da podignu plasman i za trajna obrtna sredstva i da drugi deo iskoriste za investiciju. Oba kredita su obezbeđena do milijardu dinara pojedinačno. Ministarstvo privrede je izvojilo čak 190 miliona dinara da subvencioniše kamatnu stopu. Važno je istaknemo da su ovo povoljniji krediti i od onih nekomenrcijalnih povoljnih koje je Fond za razvoj nudio. Želeli smo da idemo sa još nižom kamatom. Da konkretno pomognemo našoj privredi, da budu konkurentniji, da nabave nove mašine, da izaću na nova tržišta, otvore nova radna mesta. Ponosna sam što smo uručili 35 rešenja. To su privrednici iz svih delova naše zemlje. To je naša politika, ravnomeran regionalni razvoj. Dostupnost Banke Poštanske štedionice nam je omogućio da dođemo i do najmanjeg privrednika, u manje razvijenim područjima, da im omogućimo da se jave i apliciraju. Pozivam privrednike, mikro, mala i srednja preduzećada se jave na konkurse Ministarstva privrede. U narednim nedeljama raspisivaćemo i niz značajnih konkursa, uslove koji obezbeđuju do 30 i 40 posto bespovratnih sredstava. Svesni smo globalnih kretanja, ali ćemo kao država učiniti sve da programe i sredstva formulišemo za one kategorije koje su ugrožene tim kretanjima. Da jačamo domaću privredu. Često ističem 360 registrovanih preduzetnika, to je jedna velika i značajna brojka. Okosnica naše ekonomije je mali sektor. Banka poštanska štedionica će u saradnji sa nama i ove godine izaći sa konkretnim vidovima podrške kroz kreditiranje. To će biti u nedeljama pred nama - rekla je Mesarović.

Dobitnica sredstava Lidija Nikolić iz kompanije S.C.S. PLUS iz Knjaževca zahvalila se ministarki Mesarović i predsedniku Aleksandru Vučiću na podsticajnim sredstvima koje je dobila.

-Pretežno se bavimo izvozom. 95 posto svojih proizvoda izvozimo na tržište Zapadne Evrope. Proizvođači smo školskog nameštaja, proizvodimo delove od plastike i drveta koje izvozimo. Postojimo od 1997. godine. Svakog dana radimo na unapređenju svog posla. Višegodišnji smo dobitnici podsticaja od države koji nam mnogo znače za proširenje proizvodnnih pogona, modernizaciju, kupovinu nove opreme i bolji plasman tržišta. Jako je dobro što živimo u zemlji koja prepoznaje i stvara privredni ambijent koji je sve bolji. Ovo su veliki podsticaji za nas. Ovo nije samo novac već i znak da država prepoznaje dobra preduzeća. Uzvratićemo na najbolji mogući način - rekla je Nikolić.

Bojan Kekić, direktor Banke Poštanska Štedionica istakao je da je ova banka servis Vlade Republike Srbije.

-Mi moramo da budemo slika i prilika države. Benefiti za naše privrednike, posebno sa našim prisustvom u projektima Ministarstva privrede, su naša dostupnost, 270 objekata, ista kamatna stopa na 36 i 60 meseci. Privrednici imaju kamatnu stopu od 2 posto, a na tržištu ne možete da nađete ispod 6 posto. Dakle, benefit je veliki. Ovo nije trošak, ovo je investicija u budućnost i u državu Srbiju - rekao je Kekić.

Autor: D.Bošković