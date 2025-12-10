U KINU IZVEZENO 800 KILOGRAMA MEDA Ministarka Mesarović dodelila rešenja o bespovratnim sredstvima za proizvodnju meda: Med predstavlja i našu zemlju, tu smo da podržimo naše pčelare

Potpredsednica Vlade i ministarka privreda Adrijana Mesarović dodelima je danas rešenja za plasman meda i drugih pčelinjih proizvoda u 2025. godini.

Ministarka je podsetila da je pre nekoliko meseci posetila porodicu Milošević, koja se bavi proizvodnjom meda i drugih pčelinjih proizvoda, te da j nakon toga, od strane predsednika Aleksandra Vučića, pokrenuta inicijativa da podrže sve proizvođače meda i da se otvaraju prema drugim tržištima.

- Nekome je interesantna Kina, nekome je interesantan region. Ono što je važno, jeste da smo u svim tim segmentima mi kao država i Vlada RS, na čelu sa našim predsednikom države, tu da im pomognemo u daljem plasmanu proizvoda. Konkurs i sredstva koja smo dali, predstavlja 50 odsto ukupne investicije bespovratnih sredstava, koja nikada nisu u obavezi da vrate državi, a maksimalno do tri miliona dinara. Uverena sam da će svi iskoristiti na pravi način, da će uložiti na nedostajeću opremu, koja će im podići konkurentnost i kapacitet proizvodnje - istakla je Mesarović.

Ona je dalje dodala da je kinesko tržište veoma zainteresovano za srpski med, da je više kontigenata izvezeno i da je država pregovarala i sa avio kompanijama.

- Veliko interesovanje je bilo u Republici Srpskoj, i u Skoplju na Biznis forumu. To je jedan od prehrambenih proizvoda koji dominantno po kvalitetu predstavlja i našu zemlju. Danas je dodela rešenja o bespovratnim sredstvima do tri miliona dinara. Tu se pomoć države ne završava, mi dalje pružamo podršku dalje u plasmanu na druga tržišta- rekla je.

Ministarka je najavila da će se u naredne dve nedelje Dani dobavljača u Beogradu, koji su dogovoreni sa severnomakedonskim trgovinskim lancima.

- Pozivam i privrednike i preduzetnike da se jave na aktuelne konkurse Ministarstva privrede. Podsetiću da smo pre desetak dana raspisali javni poziv za startapove, za mlade, ali i prvi put raspisali javni poziv za sve izvoznike dajući im sredstva za nabavku opreme. Potražnja u regionu svakako potvrđuje kvalitet srpskog meda. Poslednji konginent koji smo izvezli u Kinu bio je 800 kilograma meda. Treba da radimo na proširenju kapaciteta- poručila je Mesarović.

Autor: Pink.rs