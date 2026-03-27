TELEFON HITNE POMOĆI SE USIJAO ZBOG PROMENE VREMENA: Svi se žale na iste tegobe, a ovi ljudi su najugroženiji

Koliko juče uživali smo u suncu i visokim temperaturama, da bi nas danas sačekali tmurni oblaci i kiša. Meteorolozi kažu da će potrajati, a onda nas opet čekaju lepši i sunčani dani. Kako se na naš organizam odražava ovaj rolekoster vremenskih prilika?

- Promena temperature od više stepeni u kratkom vremenskom periodu ne ostavlja organizmu dovoljno vremena da se adaptira na nove okolnosti. Najviše problema imaće bolesnici sa lošom moždanom cirkulacijom i hipertenzičari koji će zbog kolebanja temperature imati problema sa pritiskom - ističe dr Nada Macura, kardiolog.

Po njenim rečima, asmatičari reaguju dva-tri dana pre nego što dođe do nagle promene temperature, dok se kod meteoropata mogu se javiti glavobolje, vrtoglavice ili problemi sa spavanjem.

Zahlađenje nepovoljno utiče i na hronične bolesnike sa disajnim problemima i bolestima srca, a reumatičarima donosi i bolove u zglobovima. Naime, sa ovim blagim zahlađenjem, atmosferski pritisak pada što stvara pritisak na tečnost odgovornu za podmazivanje i normalno funkcionisanje zglobova. Pritisak unutar zglobova raste i to uzrokuje bolove.

Centar Svetske zdravstvene organizacije u Milanu opisao je prosečnog meteoropatu kao ženu koja ima povišen krvni pritisak, iako brine o svom zdravlju, koja teško kontroliše osećanja i ne voli zimu. Preosetljivost na vremenske prilike pokazuje svaka peta osoba od 20 godina, svaka treća od 40 i svaka druga posle 60. Inače, dve trećine meteoropata su žene.

Autor: D.Bošković

