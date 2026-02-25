SRBIJA NA PRAGU DRASTIČNE PROMENE VREMENA: Spremite se za neverovatan vremenski obrt nakon prolećne idile

Iako ćemo narednih dana uživati u suncu i maksimalnim temperaturama koje će lokalno ići i do 20 stepeni, u stratosferi se dešavaju procesi koji bi mogli potpuno da preokrenu situaciju

Srbija se nalazi na pragu neverovatnog temperaturnog obrta! Dok kalendar i dalje pokazuje zimu, naredni dani donose nam pravi vreli talas iz Afrike koji će istopiti mraz i doneti temperature karakteristične za rano proleće. Ipak, meteorolozi upozoravaju: ne odlažite zimsku odeću prebrzo!

​Iako ćemo narednih dana uživati u suncu i maksimalnim temperaturama koje će lokalno ići i do 20 stepeni, u stratosferi se dešavaju procesi koji bi mogli potpuno da preokrenu situaciju. Cepanje polarnog vrtloga je na pomolu, a datum koji svi treba da zaokružimo je 8. mart.

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje stabilizaciju vremena i porast temperature vazduha na prolećne vrednosti.

- Od danas se očekuje znatno lepše vreme. Biće toplije sa temperaturama koje će se kretati između 10 i 15 stepeni, lokalno i do 20 stepeni sve do početka marta. Na zapadu Srbije biće najtoplije, dok se u ostalim delovima zemlje očekuje vetar i svežije vreme – kaže Ristić.

Njegov savet je: “Narednih dana uživajte u Africi, lepom vremenu i idealnim temperaturama, a da je leto, prokuvali bismo”.

Sprema se cepanje polarnog vrtloga

Međutim, ova vremenska idila neće trajati dugo. U stratosferi se dešavaju burni procesi – cepanje polarnog vrtloga je na pomolu, što bi moglo potpuno da preokrene situaciju.

– Posle dužeg "mučenja”, početkom marta će ipak doći do cepanja polarnog vrtloga u stratosferi. Pratimo 8. mart, Dan žena, kao mogući dan drastične promene vremena – upozorava Ristić.

Globalni modeli, poput IRIE AIFS, već uočavaju promenu, a toplotna kupola koja će zarobiti topli vazduh iznad Evrope u ovo doba godine ne bi trebalo previše dugo da potraje.

Šta je polarni vrtlog i šta znači kada se pocepa

Kako je Ristić ranije objasnio, polarni vrtlog možemo zamisliti kao ogroman, rotirajući obruč hladnog vazduha koji se nalazi visoko u atmosferi, u stratosferi iznad Severnog pola. Dok je taj vrtlog jak i stabilan, on drži svu tu ledenu, arktičku hladnoću zarobljenu u polarnom krugu.

Međutim, kada meteorolozi najave cepanje polarnog vrtloga to znači da je došlo do naglog zagrevanja u stratosferi. Taj topli talas udara u vrtlog i slabi ga, što dovodi do toga da se on:

deformiše, izgubi pravilan oblik kruga

podeli na dva ili više manjih delova

​Zašto je to važno za nas u Srbiji

​Problem nastaje kada se taj obruč polomi. Tada ledeni vazduh više nema šta da drži na severu, pa on počinje da se „izliva“ ka jugu—prema Evropi, Americi ili Aziji.

U konkretnom slučaju, odnosno, prema najavi našeg meteorologa, to znači:

naglu promena vremena: od prolećnih temperatura do dubokog minusa za samo dan ili dva



snežne padavine: hladan vazduh sa severa često se sudari sa vlagom sa Mediterana, što donosi obilne snegove



zakasnelu zimu: čak i ako je januar bio blag, cepanje vrtloga može doneti pravi zimski scenario u februaru ili martu​

Ukratko, cepanje polarnog vrtloga nije kraj sveta, već trenutak kada priroda gubi kontrolu nad hladnoćom Arktika, šaljući je direktno na naš prag.

Šta nas čeka za 8. mart

Iako su se mnogi nadali sunčanom prazniku i uživanju u baštama kafića, prognoze za Dan žena nisu optimistične.

– Nazire se promena vremena tačno za 8. mart. Možda opet može da padne sneg, ali to još nije sigurno u potpunosti. Do tada će vreme biti idealno za šetnju i uživanje u prirodi – ističe Ristić.

Prema trenutnim modelima, snežne padavine su moguće 7. i 8. marta.

- Za debele zimske jakne je verovatno kraj, ali treba sačekati da vidimo šta će tačno biti za Dan žena. Moguća je nova tura snega uz jače zahlađenje, pa nemojte još uvek potpuno da se opuštate – zaključuje Ristić.

Autor: S.M.