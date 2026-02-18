SUTRA 20 STEPENI, A ONDA SNEG?! Gledamo u prognozu i trljamo oči: Ekstremni obrti iz dana u dan, a evo šta se dešava od 4. marta

Pred nama je pravi vremenski rolerkoster. Iako ćemo sutra uživati u prolećnim temperaturama koje će ići i do 19 stepeni, već u petak nas očekuje drastična promena vremena.

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje nagli pad temperature, olujni vetar, pa čak i formiranje snežnog pokrivača u pojedinim nižim delovima zemlje, pre nego što se pravo proleće ponovo vrati.

Čubrilo je objavio najnoviju vremensku prognozu na svojoj "Fejsbuk" stranici i upozorio na veoma dinamične vremenske prilike koje nas očekuju do kraja nedelje. Ključna reč za naredne dane je – promenljivost.

Danas je suvo i malo toplije vreme, sa temperaturama od 4 do 10 stepeni, ali prava "eksplozija" toplote stiže u četvrtak.

Sutra i do 19 stepeni, a onda preokret

U četvrtak će se nad nama širiti uticaj ciklona iz zapadne Evrope, koji će povući veoma topao vazduh.

- Doći će do osetnog otopljenja uz dnevne maksimume od 6 do 19 stepeni Celzijusa. Najtoplije će biti u fenskim oblastima regiona - navodi Čubrilo u svojoj prognozi.

Mapa padavina u noći ka petku ove nedelje

Međutim, ovo otopljenje biće praćeno jačanjem južnog vetra, jugo i topla košava. Već od sredine dana na jugu i zapadu regiona kreće naoblačenje sa kišom, a mogući su i grmljavinski pljuskovi, posebno duž primorja.

U petak stiže zima: Moguć sneg i u nizijama

Ono na šta Čubrilo posebno upozorava je nagla promena koja sledi u petak. Prodreće osetno hladniji vazduh, praćen jakim, a na udare i olujnim severozapadnim vetrom. Kiša će u severnim i severozapadnim delovima regiona, naročito uz granicu sa Mađarskom, preći u sneg.

U petak će kiša preći u sneg

- Jače padavine očekuju se uz samu granicu sa Mađarskom i tamo bi se moglo akumulirati i oko 7 centimetara snega u nizijama, dok bi ga južnije bilo sve manje - ističe Čubrilo.

Kakav nas vikend očekuje

Dobra vest je da će padavine brzo prestati. Već u petak uveče vreme se smiruje, pa nas očekuje suv, ali prohladan vikend. Jutarnje temperature će biti prave zimske.



- Minimumi bi se kretali od oko -10 stepeni na jugoistoku regiona do oko 1 stepen na zapadu, a dnevni maksimumi bi bili od -3 do 3 stepena, što je malo ispod proseka - objašnjava meteorolog.

Od nedelje pravo proleće i 20 stepeni

Ovaj kasno-zimski prodor biće, srećom, kratkog daha. Čubrilo najavljuje da nas već od nedelje čeka stabilizacija i osetno toplije vreme koje će potrajati barem do 4. marta.

- Od nedelje sledi tipično rano-prolećno vreme. Posle 25. februara maksimumi bi ponegde mogli biti i oko 20 stepeni - najavljuje Čubrilo.

Prema trenutnim modelima, novo prolećno pogoršanje vremena moglo bi da usledi tek oko 4. marta, ali bi ono donelo sneg samo na višim planinama .

Ukratko, kako zaključuje Čubrilo: "Sutra jako otopljenje, u petak jako zahlađenje, a posle relativno hladnog vikenda sledi najava ranog proleća".

