Objavljena NOVA PROGNOZA: U pojedinim delovima Srbije pašće i do 10 CENTIMETARA SNEGA! Čeka nas vremenski rolerkoster

Iako su prethodna dva dana bila u plusu i mogli smo da uživamo u suncu, već od sutra ćemo morati da nosimo kape, šalove i kišobrane.

Padavinska zona sa juga Srbije u toku večeri i noći proširiće se na veći deo zemlje, u nižim predelima uslovljavajući kišu, a na planinama sneg. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju, navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Prema najavi RHMZ, sutra nas očekuje oblačno vreme sa kišom, vetrovito i osetno hladnije. Sredinom dana i posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u većini ostalih krajeva kiša će preći u susnežicu i sneg uz mestimično stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, uz nešto jači intenzitet padavina, lokalno se očekuje i oko 10 cm novog snega. Do kraja dana prestanak padavina u svim predelima uz delimično razvedravanje sa severozapada. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije uveče i olujni severni i severozapadni, samo u južnim krajevima Srbije ujutru i pre podne vetar umeren i jak jugozapadni.

Temperatura na severozapadu Srbije od 2 do 5 °S, u centralnoj Srbiji od 5 do 10 °S, a na istoku i jugu zemlje od 10 do 14 °S uz osetniji pad temperature krajem dana.

Upaljeni meteoalarmi

RHMZ je upalio žuti meteoalarm za Srem, Beograd, Istočnu Srbiju, Pomoravlje, Jugozapadnu Srbiju i Šumadiji, dok ne narandžasti meteoalarm upaljen za Zapadnu Srbiju.

Smena sunca, kiša i snega

U ponedeljak ujutru i pre podne malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično uz slab jutarnji mraz, posle podne naoblačenje, koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje a tokom noći i u ostalim krajevima usloviti mešovite padavine - kišu i susnežicu, a na planinama sneg. Vetar će oslabiti.

U utorak oblačno uz dalji pad temperature. Kiša će preći u vlažan sneg u većem delu Srbije. Južnije od Dunava i Save, uz jak intenzitet padavina, očekuje se ubrzano stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 25 cm snega i u nižim predelima, a lokalno i više.

U sredu i četvrtak delimično razvedravanje. U drugom delu naredne sedmice ponovo porast temperature, što će u petak i subotu mestimično usloviti kišu.

Autor: S.M.