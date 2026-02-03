AKTUELNO

'Polarna neman' juri prema Srbiji: Objavljena nova prognoza, stiže nam vremenski rolerkoster

Širom Srbije je otoplilo. Temperature dostižu 10 stepeni, u Beogradu je 7, a najtoplije je u Valjevu sa 14 stepeni. I dalje je hladno na severu Vojvodine, u Subotici je 1°C. Zlatibor meri 8, Sjenica 7, a Kopaonik 0°C.

U minisu je i dalje istok Srbije, u ledeni dan, a Negotin i Zaječar mere -3°C.

Duva pojačan jugoistočni vetar.

Srbiju narednih dana očekuje znatno toplije vreme. Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima.

Već sutra se očekuju kiša i pljuskovi, a ledeni dan će se i dalje zadržati na istoku Srbije, uz pojavu ledene kiše i snega i uz temperature od -5 do -1°C.

U ostalim predelima Srbije očekuje se od 6 do 14 stepeni, a u četvrtak i petak i do 17 stepeni.

Najtoplije će biti na zapadu Srbije i u Podrinju, usled fenskog efekta južnog vetra.

U sredu i četvrtak duvaće jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i preko 100 km/h.

Za vikend svežije, ali ostaje i dalje relativno toplo.

Prema trenutnim prognozama, zahlađenje se očekuje početkom sledeće sedmice.

U kom obliku se ono očekuje i da li će biti ono pravo zimsko sa snegom, u narednim objavama.

Inače, u ovom času polarna vazdušna masa nalazi se nad istokom i severoistokom Evrope, uz temperature i ispod -30.

I dok ova ledena vazdušna masa nadire preko centralne Evrope i prema Karpatima, jug i zapad Evrope pod uticajem su veoma tople vazdušne mase sa Atlantika i Mediterana koja će narednih dana nadirati preko našeg područja i sprečavati polarni udar sa severoistoka.

Oglasio se AMSS: Evo kakvo je trenutno stanje na granicama i auto-putevima

