SRBIJU JUTROS POGODIO ZEMLJOTRES: Evo gde se 'treslo'

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Pixaba.com

Zemljotres magnitude 2.7 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 28. marta u 08:21 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Vranja, na oko 4.5 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 42.59 i dužine 21.92.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: D.Bošković

