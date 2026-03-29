ZIMA SE NE PREDAJE! Ivan Ristić upozorava: Stiže novo pogoršanje - čak 50 litara kiše po kvadratu, a poznat i tačan datum otopljenja!

Nagla promena vremena stigla je u Srbiju - kiša pada ceo dan širom zemlje, u Hrvatskoj je zabaleženo strašno nevreme, kao i sneg, dok je u Bosni i Hercegovini takođe pao sneg, što je dovelo do ekstremnog opterećenja elektroenergetske infrastrukture, što je uzrokovalo mehanička oštećenja i kvarove na prenosnim i distributivnim dalekovodima.

Ivan Ristić je otkrio vremensku prognozu za april i kako navodi narednih dana padaće obilna kiša, dok otopljenje stiže oko 7. ili 8. aprila.

"Velika promena vremena, ciklon je stigao u naš region. Sneg je pao u regionu i u nižim predelima, bilo ga je u Sarajevu.

Počeo je sneg i na Zlatiboru i Kopaoniku. Temperatura će pasti na 7,8 stepeni, to je pad negde i 20 stepeni u odnosu na ono što je bilo prethodnih nedelja", kaže Ristić za Prvu.

Sneg u Ivanjici

"Imali smo sušni period, nije bila kiša od 23. februara. Meni modeli pokazuju da će pasti od 30 do 50 litara po metru kvadratnom u Beogradu. Cela Srbija je slična po tome. Za planine je dobro što pada sneg jer onda nema bujičnih poplava. Na planinama je najopasnije kada padne dosta kiše jer nema dovoljno drveća", dodaje.

Vremenska prognoza za april

Ristić navodi da se produžava zimsko vreme, što naročito važi za planine.

"Zimska sezona se definitivno produžava. Na Kopaoniku i Zlatiboru će biti hladno, otopljenje od oko 7. ili 8. aprila. Ima šanse da za Uskrs bude lepo vreme. Najjači vetar je na planinama, kod nas je mirno", kaže Ristić i najavljuje mogućnost mraza u aprilu.

"Ako ga bude, znaće se bar tri ili četiri dana unapred. Nije lako odbraniti se od mraza, potrebno je 10.000 do 15.000 evra za to.

Sada tek ulazimo u promenljivo vreme, svi smo mislili da će večno trajati ovo suvo vreme. Bilo je stabilno i sunčano i uživali smo. Sada dolazi promenljivi period koji će trajati i april i maj i jun. Idu nam jaki pljuskovi, za dva, tri sata da nam donesu do 100mm kiše.

Zasad nema takvih najava, ali moramo da pratimo prognozu. U maju i junu su moguće te velike elementarne nepogode sa velikom količinom padavina. Može se desiti da Beograd bude potopljen kao pre nekoliko godina i da hodamo po barama. Odvode treba preventivno očistiti", napominje Ristić.

Vremenska prognoza za Uskrs

Ristić je otkrio i kakvo nas vreme očekuje za Uskrs i predstojeće praznike. Najavio je moguću stabilizaciju vremena.

"Tamo posle 7. ili 8. je moguće otopljenje. Sledeće nedelje promenljivo i nestabilno. Biće onako sveže, pa onda stabiliacija. Postepeni prestanak padavina je moguć.

Ovih dana će biti dosta padavina, do 50 mm na nekim lokacijama. Dobro je što pada sneg na planinama", završio je Ivan Ristić.

Autor: A.A.