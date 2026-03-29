'NEMOJTE VEROVATI SVEMU'! Ženi uzeli više od 30.000 evra za 'SKIDANJE MAGIJE' Evo kako da PREPOZNATE prevarante!

Žena iz Niša ostala je bez više od 30.000 evra nakon što je poverovala prevarantu koji joj je obećao „skidanje crne magije“, a osumnjičeni je ubrzo uhapšen.

U poslednje vreme primetni su sve češći oblici prevara, a prof. Goran Mandić upozorava ljude na šta da obrate pažnju da ne bi naseli

Jedna žena iz Niša dala je oko 96.000 dinara i više od 30.000 evra da joj „skinu crnu magiju“. Prevarant, za koga se utvrdilo da je iz Bačke Palanke, je nestao, ali je ubrzo uhapšen. O tome kako prevaranti biraju žrtve i kako da pročitamo njihove namere kada nam zazvone na vrata, za Javni servis Srbije je govorio profesor dr Goran Mandić.

U poslednje vreme sve učestalije su SMS prevare. Primer su poruke koje se šalju na različite telefonske brojeve sa navodnim upozorenjem da je potrebno uplatiti novac za saobraćajnu kaznu ili za neplaćanje putarine.

Profesor Fakulteta bezbednosti u penziji Goran Mandić napominje da je profil onih koji se bave prevarama "apsolutno različit", kao i da je prevara kao krivično delo jedini nenasilni oblik imovinskog kriminala.

Govoreći o "izboru" žrtava, naveo je da jedan od načina - metoda slučajnog izbora: "Pošalju se, ako govorimo o SMS-u, poruke na mnogo telefona i ko se upeca na tu prevaru, upeca, ko ne, ne. A ovo ako idu od vrata do vrata, suštinski, mogu biti žrtve lica koja su starije starosne dobi”.

Objašnjavajući posebnu ranjivost starijih osoba, profesor ističe da svako može biti žrtva obmane: "Ako neko kaže da ne može niko da ga obmane, taj ne zna šta znači obmana. Nema kome ne može to da se desi. Znači, apsolutno može".

Osnovni principi manipulacije

Ljudi su podložni obmanama, a oni koji se time bave, vrlo dobro poznaju osnovne principe manipulacije.

- Jedno je recimo autoritet, dopadljivost, društvena potvrda, društvena opravdanost i oskudica. Šta bi bio autoritet? Svako od nas ima želju, ako vidi neki autoritet ispred sebe da postupi kako mu se kaže. I sada, ako zazvoni neko na vrata i kaže dolazimo iz inspekcije, iz ministarstva, logično je da će automatski poverovati da je to - objašnjava profesor Mandić.

Još jedan razlog zašto su stariji sugrađani posebno osetljiva grupa jeste što manipulatori sa njima relativno lako nalaze zajednički jezik, dovoljno je da saznaju šta ih u tom trenutku muči, tišti ili šta ih boli.

Naročito čest vid prevare jeste i takozvano skidanje magije. Profesor Mandić ukazuje na to da postoje sajtovi koji nude upravo takve usluge, i ističe da je takva praksa, zakonski gledano – vrlo upitna.

- Suština je – nemojte verovati svemu, nije ptica sve što leti... Kad god vam se događa nešto lepo, šta god da je to, postavite pitanje – Zašto ja? Zašto meni? - savetuje profesor.

Autoritet kao neprikosnoven metod manipulacije

Posebna vrsta prevaranata nalazi žrtve tako što se predstavljaju kao lekari. U tom slučaju kao metod manipulacije se koristi autoritet.

Nekada je za uspostavljanje pozicije autoriteta dovoljna samo uniforma, skupo odelo ili poslednji model mobilnog telefona.

Profesor Mandić je, kao primer manipulacije autoritetom, naveo istraživanje u Americi prilikom kojeg je u jednoj bolnici medicinskim sestrama rečeno da daju lek pacijentima.

- Četiri osnovna razloga su imali zašto da ga ne daju. Prvi razlog – lek nije bio na pozitivnoj listi. Drugi razlog, rečeno im je da daju veću dnevnu dozu. Treći razlog je bio što je to totalno odudaralo od prakse kako se daje terapija, i četvrti razlog je bio što apsolutno nisu znali ko je ta ličnost. Samo je nazvao telefonom i predstavio se kao lekar. Čak 93 odsto sestara je zaustavljeno prilikom ulaska u prostoriju gde se nalazio bolesnik. Znači 93 odsto njih je upravo zbog autoriteta odradilo to - ispričao je profesor Mandić.

Traženje novca uvek može biti jedan od signala da nešto nije u redu. Iskusni prevaranti novac traže "u finalu", tek kada izgrade situaciju i kada žrtvu navedu da im poveruje.

- Uvek postavite pitanje – Zašto ja? Mislim, koji je razlog da vi sad meni nudite nešto? S druge strane, jedan od dobrih načina kako da se to amortizuje, uspori, da se kaže – Sačekajte, pozvaću, javiću vam se - upozorava.

Postavljanje pitanja kao preventiva

Činjenica je, međutim, da veliki broj nas zapravo ne postavi pitanje Zašto ja. Razlog za to je prilično jednostavan – ego nam je suviše veliki da bismo poverovali da neko može da nas prevari. Profesor Mandić ponavlja – svako može da bude prevaren!

- Još jedna stvar je važna - tendencija oskudice, gde je suština 'uzmi ili ostavi'. Ako vam ja kažem, imate pet minuta da donesete odluku, onda vas dovodim u vremenski tesnac i, faktički, zdrav razum nadvladaju emocije. A pogotovo ono što je vremenski ograničeno i količinski ograničeno mi panično želimo da imamo - objasnio je.

Kad se uspostavi poverenje, onda žrtva dobrovoljno radi ono što izvršilac od nje traži. Zato je važno da budemo hladne glave.

- Nemojte donositi odluke na prečac, konsultujte se sa nekim, a onome ko vrši pritisak na vas slobodno recite – ne mogu sada, javiću se za tri dana. U tom vremenskom intervalu kontaktirajte još nekoga iz svog okruženja koga imate. Objasnite šta je u pitanju i onda donesite zajedničku odluku - posavetovao je prof. dr Goran Mandić.

Autor: Jovana Nerić