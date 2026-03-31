Kurs evra više nije isti: Evo šta se promenilo

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,4225 dinara. Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je danas za 0,4 odsto i iznosi 102,4182 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 5,6 odsto, a od početka godine slabiji za 2,4 odsto.

