Za sezonu na Jadranu potrebno 95.000 radnika, plata do 3.000 evra: Zbog toga se u Srbiji svakog leta desi OVO

U ugostiteljstvu se godinama ponavlja isti izazov. Čim počne sezona mnogi kuvari i konobari napuštaju stalne poslove i odlaze na sezonske aranžmane. Međutim, to ostavlja gradske lokale bez osoblja i dovodi do pada kvaliteta usluge.

Sredinom aprila počinje turistička sezona. Inostrani poslodavci su potrazi za radnom snagom, najčešće u sektoru ugostiteljstva.

Poslodavci najmanje poverenja imaju u mlade, navodi RTV.

"Ta generacija koja ovog leta bude radila na Štrandu, u Dunavskoj ulici, Zmaj Jovinoj, 30 posto njih, možda i 40, već sledeće godine će gleddati Grčku, Crnu Goru, Hrvatsku, Italiju... Dok oni koji imaju malo više iskustva ostaju ovde da rade sezonske poslove, a preko zime odu da rade na Alpe", objašnjava predstavnik omladinske zadruge Darko Marković.

Poslodavci u inostranstvu nude veću zaradu, fleksibilnije uslove i siguran smeštaj. Iako otvara prilike za domaće radnike, istovremeno stvara probleme lokalnim poslodavcima.

"Stvarno ima potrebe za inostranim radnicima, ne samo u ugostiteljstvu, već i u šumarstvu, na građevinama", navodi Marković.

Za predstojeću sezonu na Jadranu beleži se rekordna potražnja za radnom snagom. Prema zvaničnim procenama potrebno je oko 95.000 sezonskih radnika, a mesečne zarade u ugostiteljstvu dostižu i do 3.000 evra, što dodatno motiviše radnike da posao potraže van zemlje.

Autor: S.M.