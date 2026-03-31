Nećete verovati! Ovo je prognoza za Vaskrs: Srbiju očekuje neverovatno vreme

Sve do vikenda u Srbiji se očekuje kišovito i veoma hladno vreme, samo će u Vojvodini biti uglanom suvo. Obilnija kiša očekuje se južnije od Save i Dunava, planinama će vejati sneg.

Vreme će biti više nalik jesenjem i zimskom nego prolećnom.

Stabilizacija vremena očekuje se od nedelje i to će biti uvod u pravo prolećno vreme koje nas očekuje sledeće sedmice i za vreme vaskršnjih praznika.

Sve do vikenda temperature će biti ispod proseka za ovo doba godine.

Od nedelje sledi osetniji porast, tako da će maksimalna temperatura sledeće sedmice biti iznad 20 stepeni, uz sunčano vreme.

Ako se ostrvare današnje prognoze, vaskršnji vikend doneće Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature i do 25 stepeni, nakon čega bi usledio blagi pad, uz naoblačenje.

Autor: D.Bošković