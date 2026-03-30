Stigao novi KIŠNI TALAS! Evo gde će pljuštati: U OVOM delu Srbije vejaće i SNEG

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Nastavlja se veoma hladno vreme sa padavinama. Do kraja dana i tokom večeri kiša će padati na severu Srbije, naročito u Vojvodini, a očekuje se i u Podrinju, Mačvi, Beogradu i u Kolubarskom okrugu.

Na severu Vojvodine se očekuju i veće količine padavina, a palo bi i do 20 litara kiše, a u ostalim predelima do 10 litara.

Očekuje se i vetrovito, u Vojvodini uz jak severozapadni vetar.

Na planinama iznad 1000 metara padaće sneg i najviše snega padaće u planinama Podrinja.

Trenutne temperature kreću se od 4 do 10 stepeni, u Beogradu je 6 stepeni.

Zlatibor meri 1, Sjenica 3, a Kopaonik -1°C.

Hladno i kišovito vreme očekuje se u Srbiji i narednih dana, na planinama će padati sneg.

Stabilizacija vremena se očekuje od vikenda, pa nas sledeće sedmice očekuje pravo prolećno vreme, uz temperature iznad 20 stepeni.

Autor: Iva Besarabić

