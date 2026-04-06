Oglasili se iz NBS: Promenio se kurs evra, a evo šta je sa dolarom

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3735.
Kako su iz Narodne banke Srbije rekli, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Indikativni srednji kurs dinara prema dolaru, od petka, 3. aprila, iznosi 101,7895 dinara.
Kurs dinara prema dolaruIndikativni prema evru je niži za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je od početka godine niži za 1,8 odsto. Na godišnjem nivou viši je za 3,8 odsto.
