OVI KADROVI GODINAMA BILI SKLANJANI OD JAVNOSTI: Jedini originalni snimak bombardovanog Beograda 6. aprila 1941. godine

Na današnji dan pre tačno 85 godina, tog šestog aprilskog jutra 1941. godine, bez objave rata, nemačka avijacija napala je Beograd.

Za samo nekoliko dana grad je pretvoren u ruševine. Stradale su hiljade civila, uništene ulice, domovi i kulturna blaga, među njima i Narodna biblioteka Srbije.

Kako piše u objavi na Istagram stranici "Tragovi srpske krune", "važno je znati da samo bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. nikada nije snimljeno.

Komunistička vlast je nakon rata u dokumentarnim filmovima koristila i arhivske snimke bombardovanja drugih gradova, poput Londona i Varšave, koji su prikazivani kao Beograd".

"Ovaj snimak je zato posebno vredan, jer prikazuje pravi Beograd neposredno nakon razaranja, ulice u ruševinama i posledice bombardovanja koje je pogodilo prestonicu. Ovi kadrovi su decenijama bili sklonjeni od javnosti i tek kasnije su ponovo postali dostupni. Istorija nije samo prošlost. Ona je opomena", piše u objavi "Tragova srpske krune".

Tri napada u jednom danu

Podsetimo, u napadu Sila osovine na Kraljevinu Jugoslaviju tokom Aprilskog rata 1941. godine Beograd je bio izložen intenzivnim vazdušnim napadima nemačke avijacije u kojima je stradao veliki broj građana i napravljena ogromna materijalna šteta.

Prve bombe na grad pale su 6. aprila u ranim jutarnjim časovima, a napad je ponovljen još tri puta u toku istog dana. Bombardovanje je ponovljeno sutradan, a potom 11. i 12. aprila, pred dolazak nemačke vojske u grad.



Prema proračunima, u napadu je učestvovalo ukupno 880 aviona, a izbačeno je oko 440 tona razornih i zapaljivih bombi. Korišćene su, takođe, i specijalne padobranske mine od 1.000 kg čija je eksplozivna moć izazivala strahovita razaranja.

U napadu porušeno 714 zgrada

Pored zdanja državnih i vojnih institucija ruinirani su i mnogi objekti administrativnih, komunalnih, verskih, zdravstvenih, kulturnih i prosvetnih ustanova, privrednih preduzeća, kao i znatan deo stambenog fonda.

U napadu je porušeno 714 zgrada, 1.888 je pretrpelo veću štetu, a 6.615 manju. Ukupan broj oštećenih zgrada iznosio je 9.365 ili skoro 50 odsto stambenog fonda. Vodovodna mreža je oštećena na 360 mesta, a uništeno je i 59.528 metara tramvajske mreže, 76 tramvajskih vozila (od 104) i 48 autobusa (od 87). Pogođena je zgrada i termoelektrane na Dunavu i ruinirano je 15 trafo-kabina.

Na stotine građana nastradalo u javnim skloništima

Tačan broj žrtava bombardovanja nikada nije utvrđen jer je određen broj stradalih trajno ostao zatrpan pod ruševinama. Prema zvaničnim podacima poginulo je 2.271 lice, dok se u jednom nemačkom izveštaju navodi broj oko 4.000 osoba, računajući i poginule koji nisu iskopani ispod urušnih objekata. Više stotina građana nastradalo je u javnim skloništima koja su takođe bila meta vazdušnih napada - u porti Vaznesenjske crkve, Karađorđevom parku i dr.

Jedan od simbola stradanja Beograda u aprilskom bombardovanju 1941. godine je i uništenje zgrade Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, sa oko 350.000 knjiga i zbirkama starih rukopisa, dokumenata i karata, piše na sajtu Muzeja grada Beograda.

Autor: D.Bošković