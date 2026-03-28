Novi režim na obilaznici oko Beograda: Od 1. aprila obavezna upotreba tagova

Direktor Sektora za naplatu putarine "Puteva Srbije" Darko Savić izjavio je danas da od 1. aprila počinje obavezna elektronska naplata putarine za teška teretna vozila na obilaznici oko Beograda, a krajem godine i na deonicama auto-puteva koje još nisu pod naplatom.

- Sistem koji uvodimo na delu obilaznice oko Beograda u dužini od 39 kilometara kompatibilan je sa zatvorenim sistemom za naplatu putarine koji se primenjuje na svim auto-putevima u Srbiji, ali se razlikuje u tome što više nećemo imati klasične naplatne stanice, već će to biti naplatne stanice bez barijera i putarina će se plaćati preko tag-uređaja za teška teretna vozila u slobodnom protoku - rekao je Savić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, to konkretno znači da će ta vozila po zakonu o javnim naknadama od 1. aprila morati da poseduju uređaj za elektronsku naplatu putarine.

- To su vozila četvrte kategorije u koja spadaju teški kamioni sa četiri i više osovina, ali i autobusi sa tri osovine i prikolicom ili dve osovine i prikolicom sa dve osovine pozadi. Putarinu će morati da plaćaju za sada i na obilaznici oko Beograda - kazao je Savić.

Elektronska naplata putarine je u Srbiji, kako je istakao, jako razvijena.

'- Mi imamo preko milion korisnika....Prema njegovim rečima, u martu smo imali 590.000 transakcija teretnih vozila na naplatnim stanicama. Od 590.000 transakcija - plaćanja putarine, 540.000 je obavljeno elektronski, - korišćenjem taga što znači da oko devet odsto nemaju tag-uređaje i nisu spremni za naplatu putarine na obilaznici. Nadamo se da će svi vozači, prevoznici, prevoznička preduzeća nabaviti tag uređaj i početi da ga koriste od 1. aprila - naveo je Savić.

Dodao je da će se putarina naplaćivati i ako vozači ne poseduju tag, a zakonom propisane kazne neće biti primenjivane prvih mesec dana, već će biti iskorišćene za edukaciju vozača.

- Kazne nisu male, one se kreću od 5.000 do 500.000 dinara za one bez taga - kazao je Savić i dodao da će tagovi vozačima olakšati život, jer neće morati da se zaustavljaju na naplatnim stanicama.



Prema njegovim rečima, širenje sistema naplate putarine ima za cilj povećanje kvaliteta usluga.

Podsetio je da na auto-putevma ima par deonica na kojima sistem za naplatu putarine nije sproveden i putarina se ne naplaćuje na tih 55 kilometara.

To je sledeća faza koja će profunkcionisati 1. oktobra sledeće godine, kazao je Savić.

- U Srbiji će prvi put biti korišćena veštačka inteligencija u sistemu za naplatu putarine, koja će nam konkretno služiti za određivanje i preciznu kategorizaciju vozila - naveo je on.

Savić kaže da je Srbija jedna od retkih zemlja koja je implementirala integrisani sistem za naplatu putarine.

- Proizveli smo takav sistem za naplatu putarine gde su povezane još četiri države Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Sada smo u fazi povezivanja sa Grčkom i Republikom Srpskom, a imamo zahtev i od Belorusije, ... Planiramo povezivanje i sa okolnim zemljama, čak i onim koje imaju sistem vinjeta i da jednim tagom možemo da plaćamo i vinjete u susednim zemljama - rekao je Savić.

Naglašava da je prva prednost takvog sistema bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

- Kod takve naplate putarine nema zaustavljanja vozila na klasičnim naplatnim stanicama, nema gotovog novca, samim tim što izbegavamo zaustavljanje na naplatnim stanicama zagađivanja okoline nema kao ni emisije štetnih gasova - naveo je Savić.

Prema njegovim rečima, jedan od najvećih benefita uvođenja tog sistema i na obilaznici oko Beograda je što će se primenjivati sistem merenja i sektorske brzine, koji će direktno uticati na smanjenje broja poginulih.

- Kada je taj sistem primenjen na ostalim autoputevima, broj poginulih se smanjio za 35 odsto - naveo je Savić i dodao da sarađuju sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Auto-moto savezom Srbije kako bi podigli nivo usluge i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Dodao je da ''Putevi Srbije'' trenutno prihod obezbeđuju na tri načina -gotovinom, platnim karticama i korišćenjem tagova, odnosno elektronske naplate putarine.

- Imamo preko 50 odsto korisnika elektronske naplate putarine, preko milion prodatih tagova, oko milion aktivnih korisnika elektronske naplate putarine - naveo je on i dodao da se preko 60 odsto prihoda generiše kroz elektronsku naplatu putarine.

Autor: S.M.