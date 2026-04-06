KOLAPS NA AUTOPUTU KOD ŠIDA Sve se crveni: Potpuna obustava za teretna vozila

Na autoputu E-70 zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid, formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu, saopštili su "Putevi Srbije".

Kako se navodi u najnovijem saopštenju JP "Putevi Srbije", na naplatnoj stanici Adaševci, isključenje ka Šidu, obustavljen saobraćaj za teretna motorna vozila.

- Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja - saopštili su.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju tri sata na izlaz, a na Šidu dva sata.

Autor: S.M.