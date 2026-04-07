Putujete automobilom u Grčku? Ovo morate da znate za 2026. – nova pravila za TAG uređaje!

Kako da naručite i aktivirate TAG uređaj po novom sistemu, da biste bez problema prošli naplatne rampe

Putovanje automobilom u Grčku za mnoge je već godinama najlepši način odlaska na more.

Sloboda kretanja, mogućnost da se stane gde god poželite i da se obiđu različita mesta tokom odmora – sve to čini put posebnim iskustvom.

Ipak, postoji jedan deo puta koji svake godine izaziva isti problem - naplatne rampe i čekanja u kolonama. Upravo zbog toga sve više putnika poslednjih godina koristi grčki TAG.

Međutim, ono što je važno za sezonu 2026 jeste da dolazi do promena u sistemu koje su već počele da zbunjuju putnike. Zbog toga je važno razumeti kako stvari danas zaista funkcionišu u praksi.

Šta je zapravo grčki TAG i zašto je postao toliko popularan

Grčki TAG je mali elektronski uređaj koji se postavlja na šoferšajbnu vozila i omogućava automatsko plaćanje putarine. Kada priđete rampi i uđete u odgovarajuću traku, sistem očitava uređaj i rampa se podiže bez zaustavljanja.

Ono što na papiru deluje kao sitnica, u praksi pravi ogromnu razliku. Tokom letnje sezone, kada su gužve najveće, razlika između obične trake i TAG trake može biti i više desetina minuta po rampi.

Upravo zato mnogi putnici koji ga jednom probaju sledeće godine više ne razmišljaju da putuju bez njega.

Ogromne novine u 2026 – promenjen sistem i novi sajt

Najvažnija promena za ovu sezonu jeste to što je upravljanje Egnatia sistemom prešlo na novu platformu.

To u praksi znači sledeće:

- mnogi stari linkovi više ne rade

- informacije koje se nalaze na internetu često su zastarele

- sistem upravljanja TAG-om je promenjen

- način registracije i pristupa nalogu se menja

- Stari linkovi više ne rade – koristi se novi sistem za 2026.

Važno je naglasiti: TAG uređaji i dalje funkcionišu potpuno normalno. Promena se odnosi na sistem, a ne na samo korišćenje.

Kako danas izgleda naručivanje TAG-a (realno stanje)

Jedna od najvećih zabluda među putnicima jeste da TAG može jednostavno da se kupi kao proizvod jednim klikom. U praksi to funkcioniše drugačije.

Proces danas izgleda ovako:

- kreiranje korisničkog naloga

- unos ličnih podataka

- dodavanje vozila (registracija)

- izbor načina preuzimanja

- aktivacija naloga

- dopuna kredita

Prema iskustvima članova "Put do Grčke", najjednostavnija opcija je preuzimanje uređaja na Evzoniju, jer se tako izbegavaju komplikacije sa dostavom.

Pre polaska je korisno da proverite i kako trenutno izgleda EES procedura na granici, jer se tema granice i prolaska kroz naplatne rampe često vezuje jedna za drugu.

Zašto mnogi ne mogu da naruče TAG

Glavni razlog nije u tome što TAG ne postoji ili ne radi, već u tome što ljudi pokušavaju da ga naruče preko starih ili pogrešnih linkova.

Zbog promene sistema, mnogi linkovi koji su ranije funkcionisali danas više nisu aktivni, što stvara utisak da je sve komplikovano – iako u praksi nije.

Ključ je u tome da razumete proces, a ne da tražite jedan "kupite odmah" link koji u ovom sistemu ne postoji na klasičan način.

Kako se TAG koristi kada krenete na put

Kada je uređaj aktiviran i povezan sa nalogom koji ima kredit, korišćenje je veoma jednostavno.

- ulazite u TAG traku

- usporite vozilo

- držite razmak

- sačekate očitavanje

- rampa se podiže

U većini slučajeva ceo proces traje samo nekoliko sekundi.

Iskustva putnika – ono što je najrealnije

Na osnovu iskustava putnika, najveća razlika se vidi tokom jula i avgusta. Dok se u običnim trakama stvaraju kolone, TAG trake često prolaze znatno brže.

U nekim situacijama razlika može biti i 20 do 30 minuta po jednoj rampi, što na dužem putu pravi ogromnu razliku.

Postoje i situacije kada dolazi do kraćih zadržavanja, ali i tada je prolazak jednostavniji i manje stresan.

Zaključak – šta treba da zapamtite za 2026

Grčki TAG ostaje jedno od najkorisnijih rešenja za putovanje, ali uz jednu važnu napomenu – sistem se menja i stare informacije više nisu pouzdane.

Ako se informišete na vreme i pripremite pre polaska, možete značajno skratiti put i izbeći najveći stres na rampama.

Pre puta je korisno da proverite i stanje na granicama, kao i kamere uživo iz Grčke, posebno u udarnim terminima smene turista.

Autor: D.Bošković