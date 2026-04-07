HITNO UPOZORENJE RHMZ! Srbiju pred Vaskrs očekuje veoma opasna pojava: Evo kada će biti najkritičnije

Nakon što smo juče uživali u gotovo letnjem danu, već danas je temperatura osetnije pala, ali to je samo uvod u ono što nam donosi ostatak nedelje. Prema najnovijim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Srbiju u susret Uskrsu očekuje drastična promena vremena i pojava koja može biti veoma opasna.

Iako nas danas, prema najavi RHMZ, uz postepeno razvedravanje, očekuje maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena, meteorolozi upozoravaju na značajniju promenu vremena u drugom delu sedmice.

- U periodu od 09. do 11.04.2026. godine širom Srbije se prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi (a lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak, 10.04.2026. godine). Značajnija promena vremena u periodu od petka uveče (10.04.) do nedelјe (12.04.) u nižim predelima će ponovo usloviti kišu, lokalno i susnežicu, a u brdsko-planinskim predelima i sneg uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača - upozoravaju iz RHMZ.

Od četvrtka kreće mraz

Kratkotrajna kiša u sredu ujutro, 08. aprila, moguća je na jugu zemlјe. U istočnoj Srbiji tokom dana jak, ponegde i olujni severozapadni vetar.

- Pojava jutarnjih prizemnih mrazeva (a lokalno i mrazeva na 2 m visine) prognozira se u periodu od četvrtka (09.04.) do subote (11.04.). Uz dnevni razvoj oblačnosti, u četvrtak (09.04.) se očekuju i kratkotrajni lokalni plјuskovi kiše, a u brdsko-planinskim predelima plјuskovi krupe i snega - napominju iz RHMZ.

Novo jače naoblačenje s kišom i snegom sa Jadrana prvo će u petak, 10. aprila, krajem dana zahvatiti jug Srbije, a za dane vikenda, od 11. do 12. aprila, će se proširiti i na ostale krajeve.

Početkom naredne sedmice prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Autor: D.Bošković