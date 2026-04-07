SPREMITE SE, STIŽU PLJUSKOVI! Kiša krajem dana i večeras očekuje OVE delove Srbije: Biće zahlađenja, EVO i kada

Nakon jučeršnjeg letnjeg dana i 26 stepeni i današnji dan u Srbiji je topao, ali malo svežiji nego jučerašnji.

Maksimalna temperatura ovog poslepodneva dostiže 22°C, a u većini predela svežije za 4-5 stepeni u odnosu na jučerašnji dan.

Počeo je da duva jak severozapadni vetar.

Krajem dana i tokom večeri na jugu i jugozapadu Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Ovaj oblačni padavinski sistem nad tim predelima zadržaće se tokom noći i sutrašnjeg prepodneva, dok će u ostalim predelima Srbije biti suvo.

Od sutra će temperature biti u daljem padu, a od četvrtka se očekuje i osetno hladnije vreme.

Autor: Iva Besarabić