DETALJNA PROGNOZA! RHMZ najavio veliki pad temperature: Zima se vraća na Veliki petak, mraz će okovati delove Srbije, biće i snega

U Srbiji ujutru i pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, a na jugozapadu i jugu Srbije su uz nešto više oblačnosti tek ponegde moguće i sasvim slabe kratkotrajne padavine.

Od sredine dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uveče i noću u Banatu i na istoku Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od dva do 10, a najviša od 13 do 16, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Mraz za vikend

- U periodu od 9. do 12. širom Srbije se prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi, a lokalno se očekuju i slabi mrazevi na dva metra visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak, 10. aprila. U četvrtak promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, dok su u brdsko-planinskim predelima mogući pljuskovi krupe i snega - najavio je RHMZ i dodao da će od petka biti uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, a od nedelje i postepeno toplije.

- U petak ujutru u većem delu Srbije prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -2 do četiri stepena, a najviša od 10 do 14. Krajem dana na jugu Srbije jače naoblačenje s kišom i snegom.

RHMZ i za subotu ujutru u većem delu Srbije najavljuje prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine.

- U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 9 do 13 stepeni.

Što se tiče prognoze za period od 12. do 16. aprila očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

Otopljenje sredinom meseca

- Jutarnji prizemni mraz očekuje se još ponegde u nedelju, dok će maksimalna temperatura biti u postepenom porastu.

Marko Čurbilo, koji se bavi meteorologijom, je na svom Fejsbuk profilu najavio da se kratkotrajno otopljenje očekuje oko polovine meseca kada bi temperature išle oko proseka, "ali sve do oko 21. stoji signal za nestabilno i relativno hladno vreme".

- Sa izmenom sinoptike smanjuje se opasnost od obilnog, planinskog snega, ali, nažalost, raste opasnost od pojave kasnih mrazeva - poručio je Čubrio.

Autor: Marija Radić