AKTUELNO

Društvo

Institut za transfuziju krvi objavio radno vreme tokom Vaskrsa – Evo kada možete da donirate krv!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Institut za transfuziju krvi Srbije obavestio je javnost da će tokom predstojećih vaskršnjih praznika raditi izmenjenim režimom, kako bi svi dobrovoljni davaoci mogli da planiraju svoje vreme i daju svoj doprinos.

U saopštenju se navodi da će institut biti otvoren za sve humane ljude koji žele da daruju krv tokom prazničnih dana, odnosno 10, 11. i 13. aprila.

Radno vreme:

Od 08.00 do 15.00 časova

"Dragi davaoci, u duhu Vaskrsa, praznika nade i novog početka, hvala vam što svojim plemenitim delima darujete ono najvrednije – život. Hristos Vaskrse, srećan Uskrs", navedeno je u poruci Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Podsećamo, svaka jedinica krvi je od neprocenjivog značaja, posebno tokom prazničnih dana kada su potrebe za zalihama često povećane.

Autor: D.S.

#Beograd

#Institut za transfuziju krvi

#Vaskrs

#dobrovoljno davanje krvi

#radno vreme

#servisne informacije

