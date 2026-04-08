Institut za transfuziju krvi objavio radno vreme tokom Vaskrsa – Evo kada možete da donirate krv!

Institut za transfuziju krvi Srbije obavestio je javnost da će tokom predstojećih vaskršnjih praznika raditi izmenjenim režimom, kako bi svi dobrovoljni davaoci mogli da planiraju svoje vreme i daju svoj doprinos.

U saopštenju se navodi da će institut biti otvoren za sve humane ljude koji žele da daruju krv tokom prazničnih dana, odnosno 10, 11. i 13. aprila.

Radno vreme:

Od 08.00 do 15.00 časova

"Dragi davaoci, u duhu Vaskrsa, praznika nade i novog početka, hvala vam što svojim plemenitim delima darujete ono najvrednije – život. Hristos Vaskrse, srećan Uskrs", navedeno je u poruci Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Podsećamo, svaka jedinica krvi je od neprocenjivog značaja, posebno tokom prazničnih dana kada su potrebe za zalihama često povećane.

Autor: D.S.