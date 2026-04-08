MA DA LI JE OVO MOGUĆE?! Vladica izvadio čudo iz veš maišne - Domaćini ne mogu da dođu sebi od šoka (FOTO)

Poznati zmijolovac Vladica Stanković vodio je pravu bitku sa čak dve zmije koje su se sakrile u veš mašinu.
Najezda zmija uveliko je počela, a Stanković je ovoga puta intervenisao kod porodice Ilić iz Ranutovca.
Sve je počelo tako što je Vladica otvorio gornji deo veš mašine i izvadio zmiju koja se vešto sakrila, a nakon nekoliko minuta pronašao je i drugu.
Tom prilikom Vladica se našalio rekavši da i "zmije vole da peru veš", dok su domaćini bili vidno uznemireni prizorom.
On je svoju akciju podelio na Instagram profilu "udruženje_poskok", gde svakodnevno objavljuje svoje intervencije.
Podsetimo, Stanković je nedavno imao napetu borbu sa jazavcem, koja se na sreću završila veoma uspešno.
