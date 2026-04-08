Ministarka Đurđević Stamenkovski o rezultatima posete Kuršumliji: Od otvaranja igrališta za decu do promocije Zakona roditelj-negovatelj - veoma uspešan dan

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas u Kuršumliji posle čega je navela rezultate te posete:

✅ Novo igralište za decu

✅ Lični pratioci i pomoć u kući

✅ Novo terensko vozilo za usluge socijalne zaštite

✅ Promocija prava roditelja-negovatelja

✅ Podrška udruženjima osoba sa invaliditetom

"Rezultati današnje posete Kuršumliji: Otvorili smo igralište za decu za koje je Ministarstvo opredelilo preko 8 miliona dinara. Otvorili smo manifestaciju 'Vaskršnja čarolija' koja okuplja decu i mlade. Centru za socijalni rad opredelili smo sredstva za kupovinu motornog vozila kako bi mogli da budu pristupačniji na terenu tamo gde je podrška korisnicima najpotrebnija. I naravno, sa Opštinom Kuršumlija potpisali smo ugovor o namenskim transferima kojim ministarstvo opredeljuje 2,5 miliona dinara za pomoć u kući i geronto-domaćine i lični pratioci za dečicu sa smetnjama u razvoju", kaže ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Najvažniji događaj je promocija Zakona roditelj-negovatelj, odnosno predstavljanje odredbi, prava i mogućnosti koje će zakon doneti roditeljima negovateljima. Kroz razgovor sa udruženjima i sa neformalnim grupama majki i očeva predstaviti šta je to što će budući Zakon omogućiti njima kao pravo".

Autor: Iva Besarabić