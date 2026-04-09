GUSLE U SRCU EVROPE - Poseta srpskoj dopunskoj školi u Pragu

U okviru zajedničkih aktivnosti Udruženja za očuvanje gusala i narodne tradicije “Pravo u žicu” iz Užica i PSUSS “Sveta Srbija”, a uz blagoslov i saradnju sa protojerejem Srđanom Jablanovićem, mladi guslar Stefan Tomonjić posetio je Srpsku dopunsku školu u Pragu, gde je prisustvovao nastavi i družio se sa učenicima.

Ova poseta predstavlja nastavak aktivnosti započetih tokom manifestacije Mesec srpske kulture 2025, u okviru koje je program “Gusle u srcu Evrope” već približio zvuk gusala mladoj publici. Ovog puta, učenici su imali priliku da tradiciju dožive neposredno – kroz lični kontakt sa instrumentom i izvođačem.

Na početku, učenicima i roditeljima obratila se Ivana Ivanović, predsednica Udruženja, ukazujući na značaj gusala kao simbola duhovnog i kulturnog nasleđa. Potom je Stefan Tomonjić, odeven u narodnu nošnju, predstavio instrument i kroz interaktivan pristup omogućio deci da se i sama oprobaju u guslanju – što je za većinu bilo prvo takvo iskustvo.

Posebna vrednost ovog susreta ogledala se upravo u toj neposrednosti: učenici su mogli da čuju zvuk gusala iz blizine, dodirnu instrument i osete živu tradiciju. Taj lični doživljaj čini da nasleđe prestaje da bude apstraktna priča i postaje doživljaj koji se pamti.

Ovakvi programi potvrđuju značaj direktnog prenošenja tradicije, ali i jačanje kulturnih veza između Srbije i dijaspore, podstičući kod mladih interesovanje za sopstvene korene.

Poseta je završena u toploj atmosferi – učenici su gostima otpevali pesmu koju su naučili, pokazujući ljubav prema jeziku, muzici i nasleđu koje živi daleko od otadžbine.

Srpska dopunska škola u Pragu, akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i podržana od Ambasade Republike Srbije u Češkoj Republici, nosi ime “Sveti Sava” i predstavlja važan oslonac srpskoj zajednici u dijaspori. Nastava se realizuje po zvaničnom programu. Školu pohađa trenutno 45 učenika, a nastavu vodi učiteljica Ljiljana Milanović, čiji predan rad ima značajnu ulogu u očuvanju jezika i identiteta mladih generacija. U radu škole prisutna je i podrška crkve kroz delovanje protojereja Srđana Jablanovića. Gost zajedno sa guslarem, bio je i nastavnik veronauke iz Požege Saša Varagić.

Saradnja i zmeđu organizacija i škole nastaviće se i u narednom periodu, sa ciljem da se ovakvi susreti učine reodvnim i da se među mladima u Pragu jednog dana pojave novi čuvari guslarske tradicije.

Pored posete Srpskoj dopunskoj školi, mladi guslar posetio je Pravoslavnu parohiju u Pragu, dok je ključna aktivnost boravka u Pragu bila snimanje video zapisa za guslarsku pesmu o Jindrihovicama o kojoj će javnost biti obaveštena u predstojećem periodu.

Video zapis realizovan je uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Ambasade Republike Srbije u Čekoj Republici, Grada Užica i opštine Požega, kao i lokalnih preduzetnika.