SUZE KREĆU SAME: Ovo je priča o junacima sa Košara (VIDEO)

Pogledajte video koji je Ministarstvo odbrane objavilo u znak sećanja na junake sa Košara.

Ministarstvo odbrane podelilo je na društvenim mrežama potresan i emotivan video posvećen herojima koji su svoje živote dali braneći otadžbinu.

Kroz autentične snimke, pred nama oživljavaju trenuci koji slamaju i najtvrđa srca – mladići koji odlaze na Kosovo, majka koja ispraća sina na put bez povratka, otac koji poslednji put grli i ljubi svoje dete.

To su slike koje ne blede. Sećanja koja opominju. Žrtva koja obavezuje.

Od prizora koji svedoče o hrabrosti, ljubavi i najvećem odricanju – zastaje dah, a srce na trenutak stane.

Autor: Pink.rs