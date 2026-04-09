SRBIJA JE STABILNA I ODGOVORNA DRŽAVA! Svečano obeležen Dan Jedinice за obezbeđenje: Premijer Macut i ministar Dačić poručili – Vi ste čuvari bezbednosti i simbol naše snage! (FOTO)

Pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) danas su svečano obeležili Dan jedinice u prisustvu najvišeg državnog vrha. Svečanosti su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, kao i direktor policije Dragan Vasiljević.

Jedinica, koja je formirana 2003. godine, danas predstavlja jedan od ključnih stubova bezbednosnog sistema Srbije, a državni zvaničnici su poručili da u poslovima bezbednosti nema mesta za improvizaciju.

Premijer Macut: Vi ste deo proširene porodice

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut istakao je da je ova jedinica simbol stabilnosti zemlje, posebno u godini punoj izazova. On je podelio i ličnu impresiju o saradnji sa timom koji ga obezbeđuje.

– Kao osoba koja je pod vašom jurisdikcijom, u poslednjih godinu dana više vremena sam provodio sa vama i mojim izvanrednim timom, i to sam doživeo kao članstvo u jednoj proširenoj porodici. Vi ste na braniku ove zemlje i garancija njene stabilnosti – poručio je premijer Macut.

Dačić: Profesionalizam je temelj države

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naglasio je da svaka država svoju snagu meri upravo po pouzdanosti bezbednosnih struktura.

– Srbija jeste ozbiljna, stabilna i odgovorna država. Profesionalizam, zakonitost i odgovornost su temelj na kojem počiva rad ove jedinice. Zajedno sa VOA, VBA i BIA, učestvujemo u obezbeđenju najvažnijih ličnosti koje vode državu. Bez vas nema sigurnosti sistema u kriznim situacijama – izjavio je Dačić, dodajući da će MUP nastaviti da ulaže u opremu i ljude.

Ministar se ujedno zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću na kontinuiranoj podršci jačanju policije.

Ispit generacije: EXPO 2027

Komandant Jedinice Ivan Ristić istakao je da je pred pripadnicima period intenzivnih priprema za jedan od najvećih nacionalnih poduhvata – međunarodnu manifestaciju "EXPO 2027".

– Ovaj događaj će našu prestonicu staviti u centar svetske pažnje, a našu jedinicu pred najveći ispit profesionalne spremnosti do sada. Strane delegacije u vašem držanju i disciplini mere snagu sistema koji predstavljate – rekao je Ristić.

Spektakularna vežba sa dronovima

Na svečanosti je izvedena i pokazna vežba koja je simulirala obezbeđenje VIP ličnosti na manifestaciji "EXPO 2027". Pripadnici su demonstrirali prihvat lica na aerodromu, postupanje tima za fizičku zaštitu uz asistenciju saobraćajne policije i upotrebu najsavremenijih dronova.

Na kraju ceremonije, komandant Ristić uručio je nagrade najboljim pripadnicima, kao i specijalne plakete Ani Brnabić, premijeru Macutu i ministru Dačiću.

Autor: D.S.