Sutra kreće puna digitalna kontrola granica EU: Najveće novosti odnose se na ove putnike

Od 10. aprila države članice Evropske unije u potpunosti uvode sistem ulaska i izlaska (EES), čime se prelazi na isključivo digitalnu evidenciju prelazaka spoljnih granica Šengenskog prostora.

Reč je o jedinstvenom euvopskom sistemu koji će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i omogućiti preciznije praćenje kretanja državljana trećih zemalja, prenosi Večernji list.

EES beleži i čuva podatke o datumu, vremenu i mestu ulaska i izlaska putnika koji dolaze van Evropske unije i Šengena. Sistem se odnosi na kratkotrajni boravak do 90 dana u periodu od 180 dana, a osim osnovnih podataka iz pasoša prikupljaće i biometrijske podatke, poput fotografije lica i otisaka prstiju.

Primenom napredne tehnologije pečati u pasošima odlaze u prošlost. Novi sistem automatski će izračunavati trajanje dopuštenog boravka i upozoravati nadležna tela na moguće prekoračenje. Podaci će se čuvati tri godine za putnike koji poštuju pravila, odnosno pet godina za one koji ih prekrše.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske ističu da EES omogućuje bolju kontrolu boravka, smanjuje mogućnost zloupotrebe dokumenata i jača sigurnost razmenom podataka u stvarnom vremenu između država članica. Naglašavaju i da za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema znatnijih promena u načinu prelaska granice.

"Za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema nikakvih promena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja", poručio je ministar Davor Božinović.

Hrvatska je, prema Božinovićevim rečima, već aktivno uključena u sistem, s milionima evidentiranih putnika. Granični prelazi dodatno su opremljeni, uvedena je posebna traka za registraciju, koriste se mobilni uređaji za uzimanje biometrijskih podataka, a angažovan je i veći broj policijskih službenika.

Uprkos tehničkoj spremnosti, deo stručnjaka upozorava kako bi potpuna primena sistema mogla izazvati zastoje i duža čekanja, naročito tokom letne turističke sezone i na frekventnim prelazima na granici s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Iz MUP međutim poručuju kako ne očekuju značajnije poremećaje u odnosu na prethodne godine naglašavajući da je sistem već testiran i spreman za punu primenu na svim kopnenim, morskim i vazdušnim graničnim prelazima.

"Implementacija ovog sistema imaće ključnu ulogu u praćenju ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja", poručili su iz MUP. Evropska komisija predvidela je i određenu fleksibilnost u početnoj fazi, pa će države članice moći da prilagođavaju sprovođenje kako bi se ublažili eventualni problemi u prometu.

Važno je napomenuti i da se EES ne sme mešati s ETIAS sistemom, koji predstavlja posebnu online prijavu za putovanja u EU. Uvođenjem EES Evropska unija čini važan korak prema digitalizaciji i jačanju sigurnosti svojih granica, uz istovremen izazov očuvanja protoka prometa na najopterećenijim prelazima.

Autor: A.A.