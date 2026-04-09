PRED NAMA JE NAJKRITIČNIJE JUTRO! Mraz će udariti na najslabije, negde moguć i sneg! Detaljna prognoza za dane praznika, a evo i kada će konačno biti toplije

Po tome što su nam uoči Velikog petka već trebale deblje jakne, vreme nam je jasno dalo do znanja da priprema neprijatni preokret, da nas temperature kakve smo do juče imali ne bi previše razmazile. Prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) obojiće ovogodišnje vaskršnje praznike u žutu boju upozorenja. Posebno će to osetiti tek nikli rani prolećni ratarski usevi i povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. Njih će jutarnji mraz "dotući" svojom neprijatnom posetom.

- Mrazevi na 2 metra visine mogu dovesti do oštećenja na zametnutim plodovima i otvorenim cvetovima voća - upozoravaju iz RHMZ, napominjući da se sve do Vaskrsa, u nedelju 12. aprila očekuje jutarnji prizemni mraz na 5 cm od -5 do 0 stepeni Celzijusa.

Ovi uslovi predstavljaju ozbiljnu pretnju za poljoprivredu, a naročito su ugroženi povrtarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo. Takođe, ovakvo vreme može nepovoljno uticati na hronične bolesnike i meteoropate.

Vremenska prognoza za Srbiju za petak

Vreme će na Veliki petak nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim, a ponegde i slabim mrazem na 2 metra visine, tokom prepodneva biti pretežno sunčano, kaže vremenska prognoza RHMZ.

U drugom delu dana umereno i potpuno oblačno, a tokom večeri i noći ponegde se na jugozapadu zemlјe očekuje slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima slab sneg. Vetar će biti slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni.

Najniža temperatura biće od -2 do 4 °C, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za subotu

Bilo da jaja farbamo u petak ili u subotu, ova okolnost će nam dobro doći da na hladne jutarnje temperature i mraz ne moramo nigde iz udobnosti doma.

To potvrđuje zvanična prognoza koja najavljuje za subotu ujutru ponegde slab prizemni mraz, a ponegde je moguć i slab mraz na 2 m visine.

U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u drugom delu dana, u brdsko- planinskim predelima, ponegde se očekuju slabe padavine. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6 °C, a najviša od 14 do 17 °C.

Vremenska prognoza za Srbiju za nedelju

Vaskrs ćemo ove godine dočekati uz tek blago optimističniju prognozu, jer će nas sunce udostojiti sa nešto više svojih toplih intervala.

Pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti biće u nedelju. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od 2 do 7 °C, a najviša od 17 do 21 °C.

Nešto toplije vreme neće nas napustiti ni do ponedeljka, kada će temperature biti gotovo identične onim za prvi dan Vaskrsa.

Biće pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 4 do 8 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepeni.

Kragujevac - vreme

Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, od nedelje će prestati priticanje hladnog vazduha, te će tog dana uz dosta sunca posle hladnog jutra najverovatnije bez mraza, dnevni maksimum biti od 10 do 19 stepeni Celzijusa.

- Početkom sledeće nedelje ka nama će se iz zapadnog Mediterana približavati ciklon kiji će sa sobom povući vlažan ali još toplili vazduh te bi maksimumi išli na oko 23 stepena Celzijusa ponegde - navodi Čubrilo.

Stiže li pravo, lepo toplo proleće konačno?!

Kako navodi Marko Čubrilo, od utorka do kraja nedelje ciklon donosi povremenu kišu i ređe pljuskove.

- Do srede toplo, zatim bi malo zahladilo te bi se maksimumi kretali od 11 do 17 stepeni Celzijusa, što je u okviru proseka i nadam se da konačno dolazi tipično prolećno vreme, bez novih jačih zahlađenja ali i bez jačih otopljenja - zaključuje.

Autor: D.Bošković