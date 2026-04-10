Lončar: Briga o ljudima nam je prioritet

Nastavlja se intenzivan povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva u zemlju, kao rezultat politike brige o ljudima koju sprovodi Ministarstvo zdravlja, posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, a u okviru ovog programa, još deset medicinskih radnika iz Nemačke, Austrije, Češke i Norveške nastaviće svoj profesionalni razvoj u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar istakao je da će Ministarstvo zdravlja i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje podstiču povratak zdravstvenih radnika, uz dalja ulaganja u opremu, infrastrukturu i unapređenje uslova rada, sa ciljem obezbeđivanja kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za sve građane Srbije.

„Briga o ljudima je naš prioritet. Nastavljamo da stvaramo uslove da se naši zdravstveni radnici vraćaju u Srbiju, da svoje znanje i iskustvo primene za jačanje zdravstvenog sistema i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, brinući zdravlju svih naših građana“, izjavio je ministar Lončar.

Dr Dejan Pešovski, nakon nekoliko godina u Nemačkoj vraća se u Bor, gde će u Zdravstvenom centru nastaviti svoje usavršavanje kao specijalizant anesteziologije.

Njegov kolega, dr Vladimir Kuburović, specijalista pedijatrije, nakon rada u skandinavskim zemljama radiće u Institutu za rani razvoj dece, dok će diplomirani farmaceut Sunčica Stojanović iz Norveške biti angažovana u Institutu „Torlak“, na proizvodnji vakcina.

Medicinske sestre koje su do sada radile u Nemačkoj, Marina Jovanović, Nevena Ugrenović i Aleksandra Bojović, radiće u Požarevcu, Subotici i Smederevu, u tamošnjim zdravstvenim ustanovama.

Iz Nemačke dolazi i farmaceutski tehničar Marija Jovanović, koja će započeti sa radom u Institutu za onkologiju, a nakon rada u Austriji u Zdravstveni centar Negotin dolaziMarijana Mokranjačević.

Medicinski tehničar Boban Jovanović iz Nemačke vraća se u Specijalnu bolnicu „Ribarska banja“, a Jelena Ančevski, medicinska sestra iz Češke započinje rad u Domu zdravlja Čukarica.

Medicinski radnici koji se vraćaju u zemlju ističu napredak našeg zdravstva, bolje uslove rada ali i blizunu porodice i prijatelja kao osnovne razloge povratka u Srbiju.

„Radio sam u Nemačkoj 4 godine, ali sam odlučio da se vratim. Zdravstvo je ovde jako napredovalo,uslovi rada su značajno unapređeni, ima i dosta nove medicinske opreme, i planiram da svoju karijeru gradim u Boru,u Zdravstvenom centru gde ću započeti specijalizaciju“, izjavio je dr Dejan Pešovski.

Svoje zadovoljstvo povratkom nije krila ni Sunčica Stojanović, magistar farmacije koja će raditi u Institutu „Torlak“.

„U Norveškoj sam radila u apoteci. Imam specijalizaciju iz farmaceutske tehnologije i zato sam presrećna što ću raditi uInstitutu „Torlak“, na proizvodnji vakcina. Moram da kažem da je čovek stranac kada nije u svojoj zemlji, a iskreno, klima u norveškoj je loša, i ljudi su nekako hladni. Ovde je sve mnogo bolje“, izjavila je Sunčica Stojanović.

Posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja do sada se u zdravstveni sistem Srbije vratilo više od 300 zdravstvenih radnika iz inostranstva, čime se dodatno jačaju kapaciteti zdravstvenih ustanova širom zemlje.

Autor: A.A.