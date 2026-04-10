OBJAVLJENA PRAZNIČNA PROGNOZA: Ovo me se niko nije nadao, evo kakve nas PROMENE OČEKUJU

Dok se mnogi pripremaju za proslavu Vaskrsa, vremenske prilike će u narednim danima podsećati na pravi rolerkoster – od kasnog mraza i snežnih pahulja na planinama, do gotovo letnjih temperatura koje nas očekuju početkom sledeće nedelje.

Danas Srbiju i region dočekalo je veoma hladno jutro, ali meteorološke mape već pokazuju znake velike promene koja je pred nama.

Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je najnoviju vremensku prognozu u kojoj detaljno objašnjava šta nas čeka tokom prazničnih dana i kakav nas obrt očekuje odmah nakon današnjeg zahlađenja.

Danas naoblačenje, u planinama sneg

Nakon vrlo hladnog jutra ovog petka, koje je obeležila česta pojava slabog i kasnog mraza, tokom dana dolazi do naoblačenja. Kako najavljuje Čubrilo, očekuje nas pojava slabe kiše, dok će nešto jače padavine zahvatiti planinske predele Srbije i Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da zima još uvek ne odustaje u višim predelima.

- U petak hladnije uz kišu nad većim delom regiona dok bi preko 1.000 metara nadmorske visine bio moguć i sneg - ističe Čubrilo.

On dodaje da će preko 900 metara nadmorske visine takođe biti uslova za formiranje ili povećanje snežnog pokrivača. Danas će duvati umeren severozapadni vetar, a dnevni maksimumi će se kretati u rasponu od 5 do 12 stepeni.

Vaskršnji vikend donosi preokret i nestanak mraza

Ipak, dobra vest za sve koji planiraju vaskršnje praznike na otvorenom jeste da se vreme polako stabilizuje. Već od sutra, subote, očekuje nas pretežno vedro vreme i postepeni porast temperatura. Ono što je najvažnije za poljoprivrednike i ljubitelje proleća jeste prestanak opasnosti od mraza.

- Narednih dana postepeno otopljenje, a od subote ujutro uglavnom bez opasnosti od kasnog mraza - poručuje Marko Čubrilo.

Sam dan Vaskrsa, u nedelju, biće u znaku suvog i relativno toplog vremena, a vaskršnji maksimumi će se kretati od 13 do čak 23 stepeni, što će biti idealna prilika za boravak u prirodi.

Snažna košava i temperature do 23 stepena

Od nedelje uveče i tokom ponedeljka, uticaj južnog strujanja će dodatno ojačati, što će doneti još topliji vazduh u naš region. Maksimalne temperature od ponedeljka biće u intervalu od 16 do 23 stepeni.

Međutim, ponedeljak nam donosi i vetrovito vreme. Nad kopnom će duvati jaka, topla košava, dok će na otvorenom moru biti jakog juga. Srećom, ovaj vetar će već u utorak početi da slabi, ali će istovremeno doneti i novo naoblačenje sa juga koje će usloviti kišu i lokalne pljuskove, mada će se najmanje padavina osetiti na severu regiona.

Sredozemni ciklon na putu ka nama

Posle utorka, vremenske prilike će biti pod sve većim uticajem sredozemnog ciklona. To znači češću pojavu kiše i pljuskova širom regiona. Od srede pa sve do petka naredne nedelje zadržaće se relativno toplo vreme, ali uz povremene nalete kiše, naročito u južnim i središnjim delovima.

U ovom periodu vetar će biti slab i istočni, a dnevni maksimumi će se kretati od 10 do 17 stepeni. Iako će biti relativno toplo do četvrtka, Čubrilo napominje da je nakon toga moguće kratkotrajno zahlađenje.

Prvi grmljavinski pljuskovi krajem aprila

Za one koji gledaju dalje u kalendar, meteorolog amater ima i prve signale za drugu polovinu meseca. Nakon vaskršnjih praznika i nestabilne naredne nedelje, oko 23. aprila moguće je novo pogoršanje vremena. Ovo pogoršanje bi, osim kiše, moglo da nam donese i prve prave prolećne grmljavinske pljuskove, što najavljuje prelazak u topliji i dinamičniji deo proleća.

Autor: S.M.