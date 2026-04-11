Mraz, kiša i sneg, a onda... Evo kakvo će vreme biti tokom vaskršnjeg vikenda i kada se očekuje porast temperature

Prema vremenskoj prognozi za subotu 11. april, ujutru i pre podne će biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom.

Posle podne postepeno smanjenje oblačnosti, a slaba kratkotajna kiša se tek ponegde očekuje u brdsko - planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 14 do 17 stepeni.

Od nedelje promenljivo oblačno i postepeno toplije, u ponedeljak u drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima ponegde slabe padavine, dok se od utorka kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju i ponegde i u nižim predelima.

Agrometeorološko upozorenje

Najavljeni prizemni mrazevi u jutarnjim časovima mogu nepovoljno uticati na tek nikle rane prolećne ratarske useve i povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. Mrazevi na 2 metra visine mogu dovesti do oštećenja na zametnutim plodovima i otvorenim cvetovima voća.

Vremenska prognoza Marka Čubrila

Meteorolog amater Marko Čubrilo navodi da već od danas dolazi do stabilizacije vremena i porasta temperatura, uz prestanak opasnosti od mraza. Vaskršnji vikend biće pretežno suv i topliji, sa temperaturama od 13 do 23 stepena, što će omogućiti boravak na otvorenom.

Od nedelje uveče jača južno strujanje, pa će početak sledeće sedmice doneti još toplije vreme, ali i jaku košavu i jugo. Maksimumi će se kretati od 16 do 23 stepena. U utorak se očekuje novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U nastavku sedmice vreme će biti pod uticajem sredozemnog ciklona, pa će biti povremenih padavina, ali uz relativno toplo vreme (10–17 stepeni). Pred kraj perioda moguće je kratkotrajno zahlađenje, a oko 23. aprila i prvi jači prolećni grmljavinski pljuskovi.

Autor: S.M.