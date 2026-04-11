KAKAV OBRT! RHMZ izdao najnoviju prognozu: Evo kakvi će nam biti naredni dani

Sutra ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, pre podne ponegde uz umerenu oblačnost, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Toplo i oblačno

Prema vremenskoj prognozi RHMZ duvaće slab vetar do umeren, istočnih pravaca.

- Nakon oblačnog jutra, sledi nam promenlјivo oblačno i postepeno toplije. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 17 do 20 stepeni - navode u RHMZ.

Kiša i pljuskovi

Međutim, već od utorka stižu pljuskovi i potopi.

- U ponedelјak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. U košavskom području od ponedelјka duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlјu i Pomoravlјu imati udare olujne jačine - dodaju oni.

Autor: Iva Besarabić