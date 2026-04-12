UŽIVAJTE U PRELEPOM DANU! Pred nama sunčano vreme, temperatura do 20 stepeni

U Srbiji u nedelju ujutro hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, na zaapdu i uz oblačnost. Ponegde se očekuje i slab prizemni mraz.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -1 do 5, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u nedelju pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 18 stepeni.

Autor: Jovana Nerić