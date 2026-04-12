Sveštenik kaže da se prošlogodišnja ČUVARKUĆA nipošto ne baca u đubre: Šta se radi sa starom?

Čuvarkuća ima posebno značenje u tradiciji. Pročitajte kako se staro jaje čuva i koristi za zaštitu doma i ukućana

Jaja se tradicionalno farbaju na Veliki petak, a posebno mesto među njima ima prvo ofarbano jaje. Ono se uvek boji u crveno i naziva se čuvarkuća.

Značenje čuvarkuće

Čuvarkuća ima posebno simbolično značenje u narodnoj tradiciji. Veruje se da štiti dom i ukućane od bolesti, zla i svake nesreće, pa se zato pažljivo čuva tokom cele godine, sve do narednog Uskrsa.

Važno je naglasiti da se čuvarkuća iz prethodne godine ne baca u smeće, ali se isto tako ne čuva zauvek.

Običaji u vezi sa starom čuvarkućom razlikuju se od kraja do kraja, ali svima je zajedničko verovanje da ona ima zaštitnu moć.

U pojedinim delovima Srbije, staro jaje se zakopava u zemlju – u dvorištu, bašti ili vinogradu. Smatra se da na taj način štiti useve od štetočina, grada i drugih nepogoda, a često se zakopava i ispod voćke kako bi bila rodnija.



U nekim krajevima postoji običaj da se čuvarkućom dodiruju ili trljaju dečji obrazi, kako bi deca bila zdrava i rumena tokom cele godine.

Takođe, negde se jaje pušta niz reku, uz verovanje da voda odnosi sve loše – bolesti, nesreću i negativnu energiju koju je čuvarkuća “preuzela” na sebe.

Savremeni običaji u gradovima

Kako u mnogim mestima nema reke u blizini, običaji su se prilagodili savremenom načinu života. Tako neke porodice čuvarkuću pale u dvorištu, verujući da se na taj način simbolično uklanja sve loše.

Postoji i običaj da se čuvarkuća stavi u činiju sa vodom, pa se tom vodom ukućani, naročito deca, umivaju – kako bi ostali zdravi, veseli i puni životne snage.

Autor: D.Bošković