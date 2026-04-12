Kucanje ili tucanje jajima? Srbi u velikoj dilemi, neki se smeju ispod brka, a Vuk Karadžić je dao odgovor

Izvor: Kurir

U čuvenom "Srpskom rječniku" Vuka Karadžića, pod odrednicom "tucati se" stoji jednostavno: "vidi tući se". Dakle, glagol tucati je izveden direktno od tući, u značenju udarati.

Svake godine, čim stignu Uskrs i praznična euforija, ponovo se pojavi ista jezička dilema: da li se pravilno kaže tucanje jajima ili kucanje jajima? Mnogi smatraju da "kucanje" zvuči nežnije i prikladnije, ali lingvistički gledano – to nije ispravno.

Tucanje jajima – jedini ispravan izraz

Ako želite da govorite u skladu sa srpskim jezikom i tradicijom, znajte da je "tucanje jajima" jedina pravilna varijanta. Ova fraza potiče od glagola "tući", što potvrđuju i najvažniji jezički izvori.

Šta kaže Vuk Karadžić o ovoj rečnici srpskog jezika?

U čuvenom "Srpskom rječniku" Vuka Karadžića, pod odrednicom "tucati se" stoji jednostavno: "vidi tući se". Dakle, glagol tucati je izveden direktno od tući, u značenju udarati.

Karadžićev rečnik beleži i Tucin dan, a među brojnim primerima korišćenja glagola „tući“ jasno se navodi:

„Tući se uskršnjim jajima“.

Isti pravac prati i Matičin rečnik srpskog jezika, gde glagol "tucati" označava:

– drobiti,

– mrviti,

– udarati,

– pa čak i „udarati glavom o glavu“.

Ova značenja savršeno odgovaraju onome što se dešava tokom uskršnjih običaja, kada se ljudi – naročito deca – "tucaju jajima" u duhu igre i tradicije.

Danas neka značenja glagola "tucati" izazivaju osmeh, jer imaju i intimnu konotaciju, ali to se ne odnosi na ovaj kontekst. U starijim rečnicima ova značenja se ne pominju, a tek u Rečniku srpskog jezika iz 2007. godine navodi se da je u pitanju vulgarnost – ali uz jasno razgraničenje: u kontekstu Uskrsa, koristi se isključivo u tradicionalnom i simboličkom smislu.

Šta kažu lingvisti?

Ugledna lingvistkinja Mirjana Blažić, autorka knjige "Srpski na srpskom", ističe da nema potrebe izbegavati izraz "tucanje jajima", jer se u uskršnjoj atmosferi nema prostora za dvosmislenost.

– Zna se tačno šta to znači: radost, igra i simbolika pobede života, piše Blažić, prenosi Mondo.

Zaključak: Tucanje jajima je pravilno – i srpski i tradicionalno

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Extra

Grobari se iznenadili! Ovako je zapravo umro Vuk Karadžić

Politika

'PLIVAĆETE, GONIĆEMO VAŠU DECU, TUĆI ĆEMO VAS' Vučić podseća šta je bio jedini program blokadera

Hronika

Dramatični snimak gašenja požara u Obrenovcu: 20 vatrogasaca i 7 vozila na terenu (VIDEO)

Extra

Umro posle 45 godina, a tek nakon smrti postao slavan: On je poslednji potomak Vuka Karadžića, bio plod ljubavne afere

Domaći

Tragična sudbina našeg glumca: Čistio kafane na Zelenom vencu, pa preminuo u jadu i bedi!

Domaći

PREMIJERA 'PEPELJUGE' U TEATRU ODEON Mitrović: Ova predstava je jedan od naših najvećih ponosa! Spektakularan projekat po svim kategorijama! (VIDEO)