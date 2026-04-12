Dolaze nam 'KRVAVE KIŠE' i pesak iz Sahare! Srbija na udaru dva ciklona, stižu vetar olujne jačine i nagla promena vremena (FOTO)

Srbija se nalazi između dva velika sistema, a narednih dana očekuje se veoma vetrovito vreme, dolazak padavina sa Mediterana i povremene kiše sa saharskim peskom.

Prelep prolećni dan u Srbiji. U većem delu zemlje je sunčano, uz temperature oko 15 stepeni, dok će maksimalna temperatura danas dostići do 20 stepeni.

U ovom trenutku snažan ciklon sa severa Atlantika donosi olujno nevreme severnoj i zapadnoj Evropi, dok su oblaci i hladni front sa padavinama stigli do Alpa. Istovremeno se formirao i sekundarni ciklon iznad severa Afrike, sa centrom nad severnim Alžirom.

On uslovljava jake oluje sa grmljavinom i obilne padavine od severa Alžira preko Tunisa do Italije, a ovaj oblačni i padavinski sistem premešta se ka Jadranu i našem području, zajedno sa pomeranjem centra ciklona preko severa Tunisa i Tirenskog mora ka Đenovskom zalivu.

Srbija i Balkan nalaze se u prednjem delu ovog ciklona. Snažno visinsko južno strujanje sa severa Afrike donosi veoma toplu vazdušnu masu, a uz nju stižu i čestice peska i prašine iz Sahare.

Šta nas čeka narednih dana

Narednih dana nad našim područjem atmosfera će biti zamućena, pa se u predelima sa padavinama očekuje i pojava "obojenih padavina" (tzv. krvava kiša). Kiša će sadržati čestice pustinjskog peska, a njena boja zavisiće od koncentracije i vrste čestica.

Dok se nad centralnim Mediteranom nalazi ciklon, nad istokom Evrope je anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, narednih dana očekuje se veoma vetrovito vreme.

U ponedeljak i utorak duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i veoma jak, sa udarima i preko 50 km/h. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se olujni udari košave i do 80 km/h, a najjači vetar očekuje se u Vršcu.

Vetrovito vreme zadržaće se do srede, a najjači udari košave očekuju se u ponedeljak uveče, tokom noći i u utorak ujutru. U sredu će košava slabiti, a posle podne vetar će skretati na severozapadni, najpre u Bačkoj, Sremu i Podrinju.

Maksimalna temperatura biće uglavnom oko 20 stepeni.

Nakon današnjeg sunčanog dana, narednih dana očekuje se više oblačnosti nad Srbijom. Oblaci sa severa Afrike, centralnog Mediterana i Jadrana već noćas stižu do jugozapada Srbije, a u ponedeljak tokom dana i do ostalih krajeva. Od utorka se očekuje česta pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

