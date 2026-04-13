AKTUELNO

Društvo

Danas se očekuje kolaps: Ove deonice su NAJKRITIČNIJE

Izvor: Javni servis, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Danas je poslednji dan prolećnog odmora i širom Srbije se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

Gužva se očekuje na glavnim putnim pravcima, graničnim prelazima i deonicama na koјima se izvode radovi.

Najveće gužve na auto-putevima ka Beogradu

Nevena Damјanović iz Auto-moto saveza Srbiјe ističe da se najveće gužve očekuju na auto-putevima ka Beogradu, a radovi koji se izvode dodatno usporavaјu saobraćaј i povećavaјu rizik od nebezbedne vožnje.

Pretpostavlja se da će najveći intenzitet saobraća biti na auto-putevima "Miloš Veliki", E-75 i E-70, posebno u smeru ka Beogradu.

Ona je upozorila da su kritične tačke zone radova, gde najčešće dolazi do formiranja kolona.

- To često pojačava nervozu kod vozača, pa nakon prolaska kroz takve zone pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme vozeći brže i rizičnije - navela je sagovornica iz AMSS-a za Javni servis

Na nekim deonicama obustavljen saobraćaj

Prema rečima Nevene Damjanović, zbog radova je na više deonica obustavljen saobraćaj, uključuјući: put "Knjaževac-Sokobanja", gde јe uveden alternativni pravac, kao i put "Markovac-Svilaјnac", dok su izmene na snazi i kod petlje "Pećinci".

- Zbog radova obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu 'Bačka Topola-Kula' u mestu 'Lipar i Kula'. Vozači ka ovim mestima do 20. aprila koriste obilazni put koji vodi ka naseljima Crvenka i Bajša - navela je Damjanovićeva.

Autor: S.M.

#Praznici

#Saobraćaj

#deonice

#kolaps

#kritično

