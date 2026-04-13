Čudo na Vaskrs u selu kod Aleksinca: Krmača posle 7 dana, oprasila 23 prasenceta

U domu Goluba i Maline Ristić iz sela Mozgovo kod Aleksinca dugo će se pamtiti današnji dan. Svinja koja se prasila po prvi put je prošlog ponedeljka oprasila 13 prasića, ali to je samo početak priče, piše Aleksinacnet.

A onda je Golub Ristić jutros, nakon 7 dana, pozvao veterinara Sašu Jonića i požalio se da svinja nije htela da jede, da teško ustaje i nerado se kreće.

Doktor Jonić je ukazao pomoć životinji, a onda je ugledao prase koje odudara po veličini od drugih. Nakon njegovih intervencija pojavilo se drugo, treće, četvrto i tako sve do novih deset prasića živih i aktivnih.

Znači ukupno 23 prasenceta (20+3 beživotna iz prvog prasenja) za sedam dana.

Nema sumnje porodica Ristić dugo će pamtiti ovaj prelepi uskršnji dan, a mlađe generacije prepričavati ovaj nesvakidašnji događaj.

Golub Ristić kaže da ovakav slučaj ne pamti za svojih skoro 80 godina.

