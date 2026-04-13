Lekari daju sve od sebe: Poznato stanje devojke (19) povređene u jezivoj nesreći kod Aleksinca

Devojka (19) koja je povređena u jezivoj saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca, nalazi se u teškom stanju.

Kako navode iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, devojka ima teške telesne povrede.

- Devojka je hirurški zbrinuta, u pitanju je ozbiljna multitrauma. Nalazi se u jedinici intenzivne nege - saopštili su iz UKC Niš.

Podsetimo, Aleksinčanin D.T. (23) uhapšen je zbog sumnje da je rano 11. aprila izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula devojka (19), dok je njena vršnjakinja teško povređena.

Kako je saopštila niška policijska uprava, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu on je uhapšen zbog teškog dela potiv bezbednosti javnog saobraćaja.

"D.T. se sumnjiči da je jutros oko 4.45 časova u selu Donji Adrovac kod Aleksinca upravljajući automobilom marke "opel" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom u betonski stub usled čega je putnica (19) u vozilu preminula. Alkotestom je utvrđeno da je vozilom upravljao sa 1.14 promila alkohola u organizumu dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio pod uticajem benzodiazepina", navela je policija.

Vozaču i suvozaču (22) su u Opštoj bolnici u Aleksincu ustanovljene lake telesne povrede, dok je druga putnica (19) sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu i njoj se lekari bore za život.

Autor: S.M.