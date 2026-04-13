Krstio se Kolumbijac na Vaskrs, uzeo ime po srpskom patrijarhu

Srpska pravoslavna crkva ima jednu parohiju, Svete Trojice, u Kolumbiji, u gradu Medeljinu.

Tu je svečano proslavljen Vaskrs, uprkos problemima koji su zadesili jedinu parohiju SPC u ovoj južnoaameričkoj zemlji.

SPC je dobila i novog člana. Novi pravoslavac je na krštenju uzeo ime po srpskom patrijarhu Porfiriju.

Vaskršnju liturgiju predvodio je protosinđel Simeon (Lopez).

On ističe da je proslavu Vaskrsa obeležilo još jedno krštenje u ovoj pravoslavnoj zajednici, ali i nada da će uskoro dobiti novi prostor za molitvu, jer im dosadašnji više nije na raspolaganju.

"U sklopu liturgije pročitana je vaskršnja poslanica patrijarha Porfirija. Nakon toga, najveći hrišćanski praznik je uveličalo i krštenje novog člana SPC koji je odabrao ime upravo po našem patrijarhu", otkriva otac Simeon.

Dodaje da je proslava Vaskrsa za vernike u Kolumbiji imala posebnu težinu zato što više neće moći da koriste prostor u kome je do sada vršena verska služba.

Ipak, uveren je da će uz pomoć vernika širom sveta uspeti da se obezbedi dovoljno sredstava da SPC u Kolumbiji dobije novi hram.

"Vaskrsenje Hristovo donosi najpotrebnije - nadu, a uz božju pomoć i verni narod naše crkve nada se podršci braće i sestara širom Vaseljene koji su u mogućnosti da nam pomognu da pravoslavna zajednica u Kolumbiji dobije novi hram", kaže otac Simeon.

Autor: S.M.