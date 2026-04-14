Oglasio se RHMZ: 2 stvari sigurno vam se neće svideti! OVO je prognoza vremena do kraja sedmice

Povodom jakog, na udare i olujnog vetra i očekivanih padavina, oglasio se RHMZ i izdao najnovija upozorenja.

- Pre podne lokalna pojava kiše ili plјuska očekuje se uglavnom u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije prema Vojvodini. Udari košave u Beogradu dostizaće 50 km/h, a na jugu Banata 85 km/h.

U toku dana promenlјivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim plјuskovima uz mogućnost grmlјavine. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarima olujne jačine. Uveče vetar u slablјenju. Najviša temperatura od 18 do 23 °S, u Timočkoj Krajini oko 15 °S - navodi se na sajtu.

VREME NAREDNIH DANA

- Do kraja sedmice promenlјivo i umereno toplo vreme uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 °S. Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, plјuskovitog karaktera i sa većom čestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji - saopštio je RHMZ.

Podsetimo, noćas je na jugu Banata košava imala orkanske udare od 105 km/h, dok su severni i zapadni delovi Srbije već na udaru kiše i pljuskova, koja sadrži čestice pustinjskog peska iz Sahare.

