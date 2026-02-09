RHMZ izdao 3 RAZLIČITA UPOZORENJA! Sneg se vraća u Srbiju, pašće i do 15 centimetara, ali nije samo to...

RHMZ izdao je tri različita upozorenja. Prvo se tiče Istočne Srbije i stvaranje snežnog pokrivača i poledice. Važi do 11. februara.

- U nižim predelima Timočke i Negotinske Kraјine od večeras do srede uјutro stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, a na planinama lokalno i više uz poledicu. U ostalim kraјevima Srbiјe u istom periodu ponegde se prolazno može formirati manji snežni pokrivač - navodi RHMZ.

Drugo upozorenje je za područje Pomoravlja i Homolja na ledenu kišu.

- U јutarnjim, večernjim i noćnim satima u oblasti Pomoravlja i Homolja u utorak (10.02.) lokalno se očekuјe kiša koјa će se lediti na tlu - navodi RHMZ.

I treće upozorenje je na olujni vetar (za 09. i 10.02.2026.).

- Na јugu Banata i u donjem Podunavlju danas posle podne, u toku noći i sutra (09. i 10.02.) udari košave dostizaće od 70 do 100 km/h, a na područјu Beograda oko 50 km/h. U sredu i četvrtak (11. i 12.02.) košava će nastaviti da duva nešto smanjenim intenzitetom (na јugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima od 60 do 85 km/h, a u Beogradu oko 40 km/h). Prestanak košave prognozira se u petak (13.02.) - navodi se na sajtu RHMZ.

Autor: S.M.